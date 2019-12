Összefognak a recskiek a kétéves Marci felgyógyulásáért

Bárdos Adrienn soha nem kért senkitől segítséget, ám mióta kétéves kisfia, Marci megbetegedett, úgy döntött, a nyilvánossághoz fordul, hogy összegyűljön a gyógykezelésre a pénz. Facebook-oldalán, hosszú vívódás után, november elején osztotta meg szomorú történetüket, látva, hogy a súlyosan beteg gyermekeknek, így az ő kisfiának is lehet esélye a felépülésre, ha sokan összefognak a cél érdekében.

Az anyukát telefonon hívtuk fel, meséljen arról, milyen hónapokon vannak túl, hogy van most Marci, milyen reményei vannak a gyógyulásra.

Adrienn elmondta, Marci 14 hónapos koráig teljesen egészségesen fejlődött, majd 2018 december 1-jén reggel epilepsziás rohama lett. Mentővel azonnal a megyei kórházba szállították. Néhány ismétlődő roham után idén január 14-én légzés- és baloldali végtaggyengeséggel az egészségügyi intézményből rohammentővel a miskolci kórházba vitték őket, ahol felgyorsultak az események.

Két nap múlva MR-felvételt készítettek, amiből kiderült, egy 7,5 centiméteres ciszta és egy szövetszaporulat van a kicsi fejében. Másnap már szállították őket tovább a debreceni gyermekklinikára. Ott meg is műtötték a kisfiút. Marci, akkor tizenhat hónaposként, jól reagált mindenre. A műtét jól sikerült, az állapota szépen javult. Amikor végre hazatérhettek, mindenki örült a családban.

– Ez az időszak maga volt a mennyország számunkra, hiszen végre újra együtt lehettünk. Nővére, Zoé Léna volt talán a legboldogabb, hiszen hazajött a kis tesója. Az örömünk azonban mindössze három hétig tartott. Akkor érkezett meg a szövettani eredmény – meséli az anyuka. – Azzal szembesültünk, hogy Marci hármas besorolású, rosszindulatú agydaganatban szenved. Ekkor tört a világ ketté. Órákig zokogtam, s nem tudtam felfogni a történteket. Aztán erőt gyűjtöttünk, hogy elinduljunk a rögös úton a gyógyulás reményével.

Február közepén kezdődött a sugárkezelés Miskolcon. Harminc alkalommal kapta a dózist. Reménykedtünk, mivel a kezelőorvos minden hétvégére hazaengedett bennünket. Áprilisban véget értek a kezelések, egy hónapig bizakodva vártunk a kontrollra.

Május végén jött az újabb csapás. Hiába voltak biztosak a gyógyulásban, az MR-lelet mást mutatott.

– Tovább küldtek Debrecenbe újabb vizsgálatra, amely kimutatta, hogy sajnos a daganat aktív. Újra összetörtem, mert a következő lépés már a kemoterápia volt – folytatja történetüket Adrienn. – Pár nap múlva Miskolcon négy hónapig tartó kemoterápiás kúrát kapott a kisfiam, két-, illetve háromhetente. Ez nagyon legyengítette a kicsiny szervezetét. Többször kapott vért, trombocitát, továbbá vénásan antibiotikumokat. A legyengült immunrendszere miatt újabb és újabb kezelések vártak rá. Ezeket Marci türelmesen, nagy-nagy akarattal, mosolyogva küzdötte végig. Október 14-én végre eljött a nap, amikor olyan állapotban volt, hogy hazajöhettünk. Október 30-án újabb kontroll várt ránk. Biztos voltam abban, jó eredményt kapunk, ám újabb rossz hírrel szembesültünk. Marci kis fejében még mindig ott van a daganat.

Minden követ megmozgatnak

December 10-én a család ismét Debrecenbe indul, ahol konzílium dönt arról, hogyan tovább. Időközben egy onkológus ismerősük lefordította angol nyelvre Marci összes leletét, és elküldte Kölnbe egy neves professzornak. Onnan is várják a választ, hogy van-e remény a gyógykezelésre. Költséges beavatkozásról lenne szó, tehát egyedül nem fog menni. A recskiek több alkalommal is próbáltak segíteni a családnak jótékonysági rendezvényekkel. Most újabb döntést hoztak. Nagy Sándor polgármestertől megtudtuk, de­cember 15-én olyan programot szerveznek, amelyhez minden helyi, jó érzésű ember csatlakozhat. Délután 3 órától a művelődési házba várják azokat, akik beneveznek egy jótékonysági sütiversenybe. Az adományokat a család kapja. A közösség együttérzését ily módon is szeretnék kinyilvánítani.