Összefogott Gyöngyöstarján a bajban

Kiss Viktor, a község újonnan választott polgármestere elmondta, nagy feladat a helyzet kezelése, de az együttműködésnek hála jól veszik az akadályokat. Igyekeznek könnyíteni a polgárok helyzetét, de sokan önként segítenek egymáson.

– A falu mindennapjai is megváltoztak, miután márciusban a kormány elrendelte a veszélyhelyzetet a koronavírus miatt. Ehhez gyorsan igazodni kellett. A település vezetésében új szereplőként, s mint polgármesternek azonnal cselekedni kellett – mondta el portálunk kérdésére Kiss Viktor községvezető. – Rendkívüli értekezletet hívtam össze, amelyen részt vettek a képviselő-testület tagjai, az óvoda, a konyha, az általános iskola vezetői és a helyi házi-, illetve gyermekorvosok. Ezt megelőzően önkormányzatunk úgy döntött, hogy a március 15-re tervezett ünnepi műsort nem tartja meg. A lakosság egészségének védelme érdekében, számos megelőző intézkedést hoztunk. Március 16-tól rendkívüli szünet van a Mosolyfalva Óvodában, ezzel egy időben az igényfelmérést is elvégeztük a gyermekfelügyelettel kapcsolatban.

A Gyöngyöstarjáni Általános Iskola otthoni tanulásra állt át. Az intézményi gyermekétkeztetést is át kellett formálni, a konyháról csak ételtartó dobozban, házhoz szállítással lehet kiadni az ételt.

– A szociális étkezőknek, az intézményi gyermekétkeztetésben részesülőknek az ételtartó doboz költségeit a helyhatóság vállalta át. Bezártuk az intézményeinket, a falumúzeum látogatását is leállítottuk. Háziorvosaink a rendelések idejére külön rendszabályokat hoztak. Szerencsére nálunk a bevezetett e-recept is jól vizsgázott – részletezte a polgármester.

– A hivatal ügyfélfogadási rendje is módosult. Folyamatos a fertőtlenítés a hivatalban és az önkormányzat épületeiben is. Az óvoda dolgozóinak munkarendje nem változott, itt is a takarítás, kertészkedés tölti ki a mindennapokat. Önkormányzatunk úgy döntött, az állandó lakcímmel rendelkező gyöngyöstarjáni iskolás, óvodás gyermekek a veszélyhelyzet megszűnésének napjáig, de legfeljebb a tanév végéig kiszállítással, ingyen megkapják a napi ebédet. Ezt a feladatot az óvoda dolgozói végzik el mindennap. Ezért külön köszönet jár nekik – fogalmazott a település első embere. – Felkerestük az időseket, a bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban, postai ügyintézésben segítünk. A védőnői szolgálat folyamatosan végzi munkáját, ugyanúgy, mint a házi segítségnyújtásban dolgozók is.

– A helyi információs csatornákon át, a Facebookon a Tarjáni közélet nevű oldalon, a honlapunkon, plakátokon, de hangosbemondón is tájékoztatjuk a polgárainkat. Sokan jelentkeztek önkéntes segítőnek, ami megmutatja, hogy Gyöngyöstarjánban sem hiányzik az összefogás. A helyiek az előírt szabályok betartása mellett töltik mindennapjaikat. S ezért szeretnék köszönetet mondani. Nemcsak a munkájukért, de a kitartásukért és türelmükért is – hangsúlyozta Kiss Viktor. Elmondta, a változások ellenére a falu tovább fejlődik, kezdődnek a felújítási munkák, az elnyert pályázatok megvalósítása is indul.