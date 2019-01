Összegeztek és előre tekintettek a térség vezetői

Pétervásárán találkoztak a térség vezető képviselői csütörtök délután. A választókerület honatyája, a járás polgármesterei együtt összegezték az elmúlt évek eredményeit, s mindazt a célt, amit a jövőben szeretnének megvalósítani.

Mire volt elegendő az elmúlt négy esztendő? Milyen fejlesztések zajlanak jelenleg is a Pétervásárai Járás településein? Vajon milyen kilátásokkal vághatnak neki az elkövetkező időszaknak? Ezt foglalták össze azon a tegnap délutáni eseményen, ahol elsőként Horváth László, a térség országgyűlési képviselője, valamint Schanda Tamás, európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár tartott sajtótájékoztatót Pétervásárán, a Szántó Vezekényi István Művelődési Házban.

A résztvevőket Eged István, a város polgármestere köszöntötte, aki hangsúlyozta, hogy az elmúlt négy évben mintegy négy milliárdnyi fejlesztési forrás érkezett a városba, amelyből oktatási, egészségügyi, művelődési intézmények újultak-újulnak meg, számos közösségépítő program valósulhatott meg.

A továbbiakban Horváth László arról beszélt, hogy két évtizeddel ezelőtt a meglehetősen sok hátránnyal küzdő térségben aligha lehetett volna fejlesztési fórumot összehívni, hiszen a hátrányok a rendszerváltást követően tovább növekedtek. Ma elmondható, hogy a járás települései és a jobb adottságú térségek közti gazdasági szakadék jelentősen csökkent. Az uniós és hazai forrásból jutott a gazdaság környékbeli szereplőinek is. Ennek is köszönhető, hogy a munkanélküliség – amely 2010-ben 20 százalék feletti volt Észak-Hevesben – mára elenyésző.

Schanda Tamás, államtitkár beszédében azt hangsúlyozta, hogy az európai források hasznosításában hazánk az élen jár. A 2014-2020-ig terjedő időszakban 9000 milliárd forint hasznosul hazánkban, tavaly év végéig ezen összeg egyharmadát már sikerült lehívni. A Pétervásárai Járásban 180 projekt részesült támogatásban, közel 30 milliárd forint értékben. Iskolák, egészségügyi és oktatási intézmények, utak újultak meg, és a társadalmi felzárkózást segítő programok is elindultak.

Ezt követően a térség polgármestereinek részvételével fejlesztési fórum zajlott, majd a délután további részében ellátogattak néhány olyan helyszínre, ahol most is folynak a több millió forintból megvalósuló fejlesztések, illetve amelyek tavaly valósultak meg az uniós pályázatoknak köszönhetően. Megtekintették Pétervásárán az 160 millió forintból épülő bölcsődét, amelyet idén szeptemberben adnak át. Jártak a helyi mezőgazdasági szakképző iskolában, ahol közel 25 millió forintból a kollégiumi épület külső nyílászáró cseréje valósult meg, illetve a tetőszerkezetre napelemes rendszer került.

Erdőkövesden pedig az Axis Bentonit Ásványianyag Feldolgozó, Forgalmazó és Szolgáltató Kft-ben tájékozódtak az újabb munkahelyeket teremtő vállalkozásról. A cég fő terméke a bentonit típusú macskaalom, melynek értékesítésében piacvezetők Magyarországon. Erdőkövesdi telephelyükön negyven embert foglalkoztatnak, s további kapacitásbővítést terveznek, amelyet 300 millió forintos pályázati támogatással valósíthatnak meg. Az erdőkövesdi telephelyük az új üzem megnyitása után is megmarad, Pétervásárán pedig egy 1224 négyzetméteres csarnokot építenek, új gépsorokat szereznek be, s napelem-rendszert is telepítenek a tervek szerint.

Sirokban a régi iskola felújítási munkálatait követték nyomon, és beköszöntek a tavaly korszerűsített Kölyökvár óvodába is, ahol egy nagyszabású energetikai korszerűsítés ment végbe az elmúlt évben, 50 millió forintból.