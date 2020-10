Ősszel is fokozott óvatosságra inti a sofőröket a rendőrség

Ősszel sokkal körültekintőbben, óvatosabban kell közlekedni. Nagyon fontos, hogy járműveink mellett mi magunk is készüljünk fel a megváltozott időjárási, látási és útviszonyokra – ez a közlekedésbiztonsági szakember egyik legfontosabb tanácsa. Erdélyi Róbert c. rendőr alezredes a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság kiemelt főelőadója az elmúlt négy év baleseti statisztikai adataira hivatkozva közölte, hogy az évszakok közül az ősz ugyan „csak” a harmadik helyen áll a bekövetkezett közlekedési balesetek száma alapján. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ősszel nincs szükség fokozott óvatosságra. Meglepő módon nyáron történik a jóval nagyobb forgalom mellett a több karambol.

A rendőr alezredes szerint a baleseti okok között az első helyen a sebesség hibás megválasztása áll már évek, évtizedek óta, ez elsősorban a lakott területen kívüli utakat jellemzi. Lakott területen belül az elsőbbségi jog meg nem adása a leggyakoribb probléma. Szavai szerint megyénkben továbbra is vannak olyan utak, ahol az átlagosnál több baleset. Ide tartozik a 24. számú főút, elsősorban annak mátrai szakasza, a 25. számú főút Eger belterületi, illetve az Eger és Egercsehi közötti része, a 31. számú főút, továbbá Eger és Gyöngyös belterülete.

– Az őszi időszak teljesen más közlekedési stílust, magatartást igényel, mint azt a nyáron megszokhattunk, alkalmaztunk – jelentette ki Erdélyi Róbert.

Az alezredes szerint a megváltozott közlekedési feltételek komoly próbára teszik a járműveket is. Ezért nagyon fontos, hogy elindulás előtt jól felkészített, biztonságos, megfelelő műszaki állapotú autóval induljunk útnak. A gépkocsikat ajánlatos már októberben alaposan átnézni, megvizsgálva minden biztonsági berendezést és tartozékot. Elengedhetetlen az akkumulátor, a gumiabroncsok, a világítás és a fékrendszer, továbbá a páramentesítő berendezések ellenőrzése. Ősszel, télen az autós közlekedés különösen fontos kelléke a jól működő ablaktörlő, a jégkaparó, a jégoldó spray, a megfelelő ablakmosó folyadék illetve a páramentesítő.

– Gyakori a szélvédő és az ablakok bepárásodása. Ezt ablaknyitással, megfelelő fűtéssel és száraz törlőruhák használatával együtt megszüntethetjük – tette hozzá.

A műszaki biztonság egyik alapkövetelménye a fékek, a futómű és a gumik kifogástalan állapota. Hosszabb utazás esetén szükség lehet takaróra, melegebb ruhadarabokra, vontatókötélre, fagymentesítő zárolajozóra, elegendő mennyiségű élelmiszerre és italra is. Az ilyen utazások előtt érdemes tájékozódni az Útinformnál az út és az időjárás viszonyairól.

A kiemelt főelőadó vezetéstechnikai tanácsai

Erdélyi Róbert szerint ősszel gyakori az alattomos, foltokban elhelyezkedő köd. Aránylag jó látási viszonyok mellett olykor váratlanul futhatunk bele a ködösebb területekbe, és a látótávolság az egyik pillanatról a másikra néhány méternyire is lecsökkenhet. Sűrű ködben kapcsoljuk be a tompított világítást, s ha van, a ködlámpát is. A hátsó ködlámpát csak akkor használjuk, ha a látótávolság 50 méter alá csökken, hogy ne vakítsuk a mögöttünk haladókat. A nedves, nyálkás, esetenként falevelekkel borított utak komoly odafigyelést igénylenek. Jelentősen nő a fékút, a hirtelen fékezéssel nagymértékben nő a megcsúszás, kifarolás, a pályaelhagyás veszélye. Ezért a megengedettnél is alacsonyabb sebességet válasszunk, óvatos, finom fékhasználatra törekedjünk, s kerüljük a hirtelen kormánymozdulatokat!