Ahogy az országban, úgy Heves megyében és bizonyos ágazatokban is megjelent a munkaerőhiány, erről Fenyves Péter, a Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály vezetője beszélt.

Harminchárom munkáltatónál lehetett érdeklődni a legkülönfélébb állások iránt azoknak, akik kedden ellátogattak az Agria TISZK Rendezvényteremébe.

– Az állami foglalkoztatási szolgálatban dolgozóknak a feladata az, hogy a rendelkezésre álló eszközökkel enyhítsük a munkaerőhiányt. A hozzánk forduló álláskeresőknek minél több lehetőséget szeretnénk nyújtani – fogalmazott Fenyves Péter.

A főosztály vezetője bízik abban, hogy a nap folyamán többen találtak munkát, de ha azt nem is sikerült egyből, sokan hasznos információkkal és tapasztalatokkal térnek haza a börzéről. A cégek képviselőin kívül ugyanis számos más segítséggel is készültek a szervezők, egyebek közt képzési lehetőségeket is felvonultattak, de volt álláskeresési tanácsadás, és az önéletrajz készítés rejtelmeibe is betekintést nyerhettek az érdeklődők.