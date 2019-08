Öt meseszép kirándulóhely a Bükkben (videók)

Ismét készültünk olvasóinknak egy kedvcsináló összeállítással, mellyel reméljük sokaknak meghozzuk a kedvét egy nyár végi kiránduláshoz.

Az utolsó nyári hónapokat kihasználva ismét készültünk egy természetjáró sorozattal portálunk olvasóinak. A Bükk-hegység számos csodaszép csúcsaiból hoztunk egy látványos, videós összeállítást, melyek garantált kikapcsolódást és feltöltődést ígérnek.

Odorvár

Odorvár a Bükki Nemzeti Park területén, a Hór-völgyében, a 660 méter magas Várhegy egy meredek, kiálló hegyormán, 594 méter magasságban található. Közelében számos barlang fellelhető, melyek közül legismertebb a déli oldalon fekvő Hajnóczy-barlang, illetve az Odorvári-barlang, más néven Odorvári-cseppkőbarlang. A vár közelében hangulatos, kiépített tűzrakóhely, esőbeálló található.

Látó-kövek

A Látó-kövek 704 méteres magasságban a Bükk-fennsík déli részén húzódik (Három-kő, Tar-kő, Cserepes-kő, Pes-kő) északi rokona, csodálatos kilátással. A sziklára rövid masszással érhetünk fel.

Köpüs-kő

A Köpüs-kő mászóhely a Bükk-hegység egyik vadregényes mészkő konglomerátum természeti képződménye. Déli fekvésű, hatalmas áthajló sziklafalai a Bükki Nemzeti Park fokozottan védett területén, úgynevezett „A” zónában találhatók.

Három-kő

A Három-kő 904 méter magas orma sok kis kéményből álló, bordázott mészkősziklafalával a Bükk-fennsík szegélyének éles letörését hangsúlyozza. A sziklagyepes tetejű bérc a plató déli peremét tarkító kövek vonulatának legkeletebbi, és egyben legszélesebb panorámát kínáló tagja. A vonulathoz tartozik még – többek közt – a Tar-kő, a Pes-kő és az Őr-kő is.

A Három-kőről csodálatos panoráma nyílik a Bükk déli részeire, és a Tar-kő sziklahomlokára. A háttérben a Kékes is gyakran megmutatkozik, szemben pedig a Hór-völgyre nyílik meseszép kilátás.

Bálvány

A Bálvány a Bükk-vidék negyedik legmagasabb hegye, amely 956 méter tengerszint feletti magasságával csak 4 méterrel marad el a Szilvási-kőtől. Magyarországon 8. legmagasabb hegye. Közigazgatásilag Bánkúthoz tartozik, a környéken számos sípálya is található. A vidéket számtalan turistaút szeli át, köztük az Országos Kéktúra is, amelyeken a hegy tetejére is könnyen fel lehet jutni.