Öt tűzoltónk állt dobogóra az országos fekvenyomó bajnokságon

Az Országgyűlési Őrség hetedik alakalommal rendezte meg az országos fekvenyomó bajnokságot október 10-én. A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot hat tűzoltó képviselte, közülük öten dobogós helyezést értek el az embert próbáló versenyen.

A Soroksáron megrendezett Tornyos Kupán a tűzoltók, a rendőrök, az országgyűlési őrség, a büntetés-végrehajtásban dolgozók, továbbá a rendészeti tanintézetek hallgatói is indultak. A megméretésre több mint százötven versenyző adta le nevezését.

A csapat vezetője Barkó Péter tűzoltó zászlós volt. Az egri hivatásos tűzoltó az erőnléti edzésekben jártas, több fekvenyomó versenyen is képviselte már a szervezetet. Számos jó tanáccsal és segítséggel látta el a csapatot a felkészülés során, és a versenyen is. Segített meghatározni a versenyzők számára az ideális súlyt, amelyet szabályosan tudtak kinyomni, teljesítőképességük határait feszegetve. Tapasztalatait megosztva segítette társait a megfelelő étrend kiválasztásában, illetve abban is, hogyan osszák be erejüket okosan.

A bajnokság mérlegeléssel kezdődött. Először a női résztvevők mutathatták meg felkészültségüket és fizikai erejüket. Öt kategóriában, különböző súlycsoportokban, bajtársias küzdelemben zajlott a verseny. A résztvevők egymást buzdítva, és segítve pakolták a nehéz súlyokat a rúdra.

Az eredményhirdetéskor Bódi Barbara tűzoltó törzsőrmester, kategóriájában a dobogó második, míg Barkó Péter tűzoltó zászlós a dobogó harmadik fokára állhatott föl. Csonka Levente, Fekete András és Varga Vilmos tűzoltó őrmesterek, a kemény mezőnyben óriásit küzdöttek, így végül mindhárman felállhattak a dobogó legfelső fokára.

Kezdőképünk: Bódi Barbara tű. törzsőrmester