Ötmilliós bírságot kapott a Mátrai Erőmű a vízszennyezések miatt

Az iszapban lévő kénlégző baktériumok és a Viresol szerves anyagban dús szennyvize vezetett a visontai vízszennyezéshez és gázképződéshez.

A Párbeszéd Magyarországért Párt közérdekű adatigénylésére kiadta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, hogy milyen bírságot szabott ki a Mátrai Erőműnél történt vízszennyezések esetében. A hatóság az üzemeltetőt az Őzse-völgyi ipari víztározóból a 2019. július 22. és augusztus 28. között kibocsátott szennyvíz által okozott rendkívüli vízszennyezés miatt 2 millió 104 ezer 302 forint, a 2019. november 14. és december 5. között kibocsátott szennyvíz által okozott rendkívüli vízszennyezés miatt 2 millió 923 ezer 258 forint bírság megfizetésére kötelezte. A bírságok összegének 30 százalékát Halmajugra önkormányzatának kellett utalnia a társaságnak.

A határozatok szerint BAZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak július 22-én jelezte az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság, a Nyiget-patakon vízszennyezést és halpusztulást észleltek. A szennyezés forrása a cég Őzse-völgyi víztározója. A társaság aznap szabályozott szennyvízkibocsátást kezdett, ám a helyzetről a vízvédelmi hatóságot előzetesen nem tájékoztatta, arról egy kívülálló szólt az ÉVIZIG-nek. Még aznap este az erőmű a markazi tározóból elkezdte ereszteni a vizet, hogy javítsák a patak vízminőségét. Ezután az erőmű a további leürítéseket előre bejelentette, és a károk enyhítése érdekében közreműködött. Augusztus végéig összesen 135 ezer 150 köbméter vizet engedtek le. A vízben 14,9 tonna, túlnyomórészt szerves anyagot, s 26 kilónyi szulfidot eresztettek le a mintavételezés alapján.

A második esetben a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság névtelen bejelentést kapott 2019. november 12-én, amely szerint a Mátrai Erőmű területén lévő vízelvezető árokban a víz szappanosan habzik és a környéken elviselhetetlen bűz árad. Még aznap helyszíni szemlét tartottak, s megállapították, hogy az Őzse-völgyi ipari víztározónál bűzt érezni. Másnap már akkreditált mintát vettek a tározónál. A társaság aznap kérte a vízvédelmi hatóságtól, hogy a tározóból a vizet hígítva leüríthessék. Az üzemi víz tározóból 79 ezer köbméter vizet engedtek le, ebben 25 tonna oldott, túlnyomórészt szerves anyag távozott, de szulfidból is több mint 35,5 kilónyi.

A már az MVM tulajdonába került Mátrai Erőmű Zrt. februárban teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárást kezdeményezett a Heves Megyei Kormányhivatalnál, és ehhez egy 2015–2019-ről szóló összefoglalót is csatoltak. Ebben részletesen is beszámoltak a haváriákról. Tavaly januártól vették át a gabonafeldolgozó Viresol Kft. rendszeréből eredő tisztított szennyvizet, valamint csapadékvizet a hulladékvíz-tározóban. A vártnál magasabb szervesanyag-tartalmú vizek júliusban megzavarták az Őzse-völgyi hulladékvíz-tározó szokásos működési rendjét. A víztározó állapotában változás állt be és júliusban a kéntelenítőben nagyfokú habzást észleltek, a tározói vizet fogadó pótvízmedencékben pedig megnövekedett a szervesanyag-tartalom. A kéntelenítő vízellátását ezért markazi nyersvízzel oldották meg. A kihasználatlanság miatt az Őzse-völgyi tározó szintje jelentősen megemelkedett, ezért megnyitották annak ürítőjét.

A nagyfokú habzás a mérési eredmények alapján a magas szervesanyag-tartalomra visszavezethető gázképződés miatt történt, ami a tározó alatti patakokban is kimutatható volt. A kialakult helyzet kezelése, valamint a jövőbeni hasonló állapotok elkerülése végett intézkedési és önellenőrzési tervet készítettek. Folyamatosan ellenőrizték a tározótó vízminőségét, s igyekeztek semlegesíteni a leengedett vizet, ha arra szükség volt.

A továbbra is érkező vizek miatt novembertől a tározó vizét már nem tudták felhasználni az erőművi technológiában, ezért eseti leeresztési engedélykérelmeket nyújtottak be. A problémát nem sikerült megoldani és az év végén kialakult haváriahelyzet nyilvánvalóvá tette az állapot fenntarthatatlanságát. Decemberben megkezdődött a tó felmérése a kialakult helyzet tisztázása és kezelése érdekében. A Mátrai Erőmű Zrt. által megbízott szakértők a tó teljes felületét, több mélységben megmintázták. Január végére meghatározták a probléma kialakulásának okát, mely szerint a magas szulfáttartalmú vizekhez hozzávezetett szervesanyag-tartalmú vizek kedvezőtlen anaerob folyamatokban kén-hidrogén-tartalmú gázokat produkálva reagáltak, melyek légszennyezéshez és vízszennyezéshez vezettek.

Az iszapban az évek alatt szulfátok és ezeket hasznosító baktériumok halmozódtak föl. Miután a nagy mennyiségű szerves anyag miatt egyre kevesebb lett az oxigén, nagyobb terük lett a szulfátlégző baktériumoknak. A szulfát elsődleges forrása egyébként az eredmények szerint a zagytér vize. A technológiai vizet egyébként magasabbról veszik ki, mint a tározó alja, így nem észlelték a problémát.

Az esemény nem köthető az erőművi termelő tevékenységhez. Az átvett vizek monitorozására nincs alkalmas információs rendszer jelenleg, így, ha azok nem megfelelőek, a helyes kezelésükhöz szükséges adatok nem állnak kellő időben rendelkezésre.