Ötödére csökkent a taxisok forgalma a járvány miatt

A járványveszély idején jelentősen, mintegy ötödére visszaesett a taxisok forgalma. Erről Fülöp Sándort, az egri Taxi 3 elnökét kérdeztük. Szerinte felemás volt a megítélése e tevékenységnek, mert attól függetlenül, hogy csökkent az igény, számítottak rájuk az emberek, nem fordultak el tőlük.

– A társaságunknál dolgoznak 65 év felettiek is. A járványügyi intézkedések kezdetekor őket felmentettük a munkavégzés alól. Figyelembe vettük tehát a veszélyeztetettségüket. Ebben az időszakban a cégünknél igazodtunk ahhoz, hogy ötödére csökkent a szolgáltatásunkra az igény, s kevesebb taxival dolgoztunk – mondta a Heol kérdésére Fülöp Sándor, a ­Taxi 3 elnöke.

A társaság vezetője szerint a különleges szabályok közé tartozik a maszk viselése és a fertőtlenítés. A kilincset, a csomagtartót, műszerfalat, ahol a fertőzés megragadhatott, minden utas után fertőtlenítették. Kollégái is gumikesztyűben és maszkban dolgoztak. Tapasztalataik szerint az emberek nagyon kulturáltan fogadták az intézkedéseket. A járvány idején a legtöbben tartózkodtak a csoportos utazástól, s többnyire egy-két személy kért fuvart. Most már ritkán előfordul, hogy hárman-négyen is bemerészkednek egy taxiba, de ez még mindig nem jellemző.

Az első időszakban az éjszaka volt az, amikor komoly visszaesés következett be a forgalomban. Azok a helybeliek, akik éjjel dolgoztak, például kis boltok alkalmazottjai, még inkább igénybe vették a szolgáltatásaikat. A forgalom az idő múltával fokozatosan növekedett, ami biztató. Ugyanakkor nagyon hiányoznak még a turisták. Elmaradtak azok a programok is, amelyek a nyár elején hagyományosak. A hétvégéken azonban már érezni, hogy mozgásba lendül a város.

– Optimisták vagyunk, mert a márciushoz viszonyítva jelentősen javult a forgalom. Időközben visszajöttek azok a kollégák, akik 65 évesnél idősebbek. Teljes létszámban ugyanúgy tudunk már dolgozni, mint korábban. Hétköznap egyébként nincs még annyi utas, mint a járvány előtt – fejtette ki a társaság vezetője, akitől megtudtuk: egyesületként működnek, melynek egyéni vállalkozók a tagjai. Mindannyian tulajdonosok is a társaságban, s tagdíjból tartják el az egyesületet.

– Azokat az intézkedéseket, amelyeket bevezettünk a járvány ideje alatt, közösen határoztuk el. Úgy vélem, jó döntéseket hoztunk. Egyetlen egy kolléga sem betegedett meg. Odafigyelünk az egészségükre, maszkokat használunk, az időseknél kényesen odafigyelünk arra, hogy biztonságban legyenek. Alkalmazottjaink is vannak, például a diszpécserszolgálatban, de senkit nem küldtünk el. Úgy oldottuk meg, hogy amikor visszatér az élet, itt ugyanazok dolgozzanak. Így senki sem hagyta abba a vállalkozását – tette hozzá a taxitársaság elnöke.