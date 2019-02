Ötszázmillió forint a lőrinci iskolaépületek idei fejlesztésére

Félmilliárd forintból felújítják a kisváros mindkét iskolaépületét. A munkálatok során a tanítás zökkenőmentes lesz – ígérik az illetékesek.

Szabó Zsolt országgyűlési képviselő jelentette be a hírt: európai uniós és hazai pályázati forrásokból ötszázmillió forint pályázati támogatás jut a Hunyadi Mátyás Általános Iskola Rákóczi úti és Temesvári utcai épületeinek a felújítására. A honatya egyúttal megnyugtatta azokat, akik szerint az összeg esetleg nem lenne elegendő a tervezett munkákra: szükség esetén tovább lobbizik, hogy a százszázalékos intenzitású – vagyis önerős hozzájárulás nélküli – keretet a szükséges mértékben kibővítsék.

Minderről Víg Zoltán polgármester tájékoztatta lapunkat, hozzátéve: hamarosan kiírják a közbeszerzési eljárást, amelynek sikere esetén a munkálatok már a nyáron elkezdődhetnek. Feltételezhető, hogy a feladat sokrétűsége miatt nem végeznek a szeptemberi tanévkezdésre, ezért az önkormányzat illetékesei időben kidolgozzák, hogy a város miként biztosíthat alternatív helyiségeket az érintett tanulócsoportok számára a zavartalan oktatás érdekében.

Utóbbi nem lesz egyszerű logisztikai feladat, mert – mint Víg Zoltán rámutatott – mindkét iskolaépületben jelentős, a tanítást is érintő strukturális átalakításokat is terveznek. A rendelkezésre álló összegből a nagyobb tétel a Rákóczi úti épületre jut, ahol egyebek közt egységesítve kap helyet az eddig mindkét telephelyen működő zeneiskolai képzés. Ennek érdekében felszabadítják a szolgálati lakást, amelyben tantermek lesznek.

Szintén a Rákóczi úton megnagyobbítják a tornatermet, mégpedig táncterem hozzátoldásával, a tanári szobát pedig az emeletről a földszintre költöztetik. A pedagógusok eddigi helyén szaktantermet alakítanak ki. A tornaöltöző tetejét – amely az utóbbi időben beázott – újrafödémezik, és az udvar leromlott állagú burkolatát is kijavítják.

A selypi, Temesvári utcai iskolaépületben található a környék legnagyobb tornaterme, amelynek a tetőszigetelését haladéktalanul rendbe kell tenni. Itt is költözik a tanári helyiség (mégpedig a főépületben található szolgálati lakásba), s a helyén tanterem és orvosi szoba lesz. Az iskolakönyvtár számára is másik helyiséget jelölnek ki.

A polgármester elmondta azt is, hogy noha a Hunyadi Mátyás Általános Iskola működtetője nem az önkormányzat, hanem a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a város továbbra is fontosnak tartja az intézmény támogatását, lévén, hogy az a helyi gyermekek második otthona. Ezért vállalták azt is, hogy a munkálatok időtartamára gondoskodnak az osztályok átmeneti elhelyezéséről.

A 2000-es évek elején egyébként mindkét iskolaépületben jelentős felújítás zajlott. A selypi létesítmény a közelmúltban múlt hatvanéves, míg a lőrinci épületben 1967-ben kezdődött a tanítás, két éve pedig a létesítmény új, különálló menzával bővült.