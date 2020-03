Az európai uniós fejlesztéspolitika aktuális feladatairól rendeztek fórumot az elmúlt héten szerdán előbb Hevesen, majd Füzesabonyban. Az utóbbi városban az eseménynek a polgármesteri hivatal adott otthont. Mindkét tanácskozáson részt vett és felszólalt a Heves Megyei Közgyűlés elnöke, dr. Juhász Attila Simon.

A végéhez közeledik az Európai Unió (EU) 2014–2020 közötti hétéves költségvetési ciklusa. A Heves Megyei Europe Direct Tájékoztató Központ szervezésében megtartott fórumon a megyei közgyűlés elnöke, dr. Juhász Attila Simon köszöntőjében áttekintést adott a hallgatóságnak arról, hogy miként alakultak az operatív programok pályázatai megyénkben. Kiemelten szólt a terület- és településfejlesztési operatív programokról (TOP), hiszen ezek a testület kompetenciájába tartoznak. A megyei önkormányzat vezetője elmondta: végigjárják a megyét, hogy bemutassák az eddig elért eredményeket.

A füzesabonyi egyeztetésen is elhangzott, hogy utolsó körös döntés előtt áll a megyei grémium, s még tavasszal meg is születhet a határozat. Ebben ipari parkokra, bölcsődékre, illetve turisztikai fejlesztésekre irányuló pályázatokat bírálnak el. A többi, már futó projektet idén kell lezárni. Az elhangzottak szerint a ciklus elején Heves megye 41,69 milliárd forintról indult, s folyamatosan érkeztek be pluszösszegek. Az időszakot ennek köszönhetően nagy valószínűséggel 50 milliárd forint fölötti TOP-os teljesítéssel zárhatja a megye. Ebben természetesen a megyeszékhely nincs benne.

– A többi operatív program országos elbírálású volt, valamelyik irányító hatóság hozott döntést benne. Ezekből a lehetőségekből is jelentős összegekhez jutottunk. Megyénkben Eger szerepelt a legjobban, de szinte minden településünk forráshoz jutott – fogalmazott dr. Juhász Attila ­Simon.

Az elnök beszélt arról is, hogy most átmeneti időszak következik. Amíg az új pénzügyi ciklus nem kezdődik el, addig a nemzeti forrásokra számíthatnak a helységek. Ezek sorában a legjelentősebb a Magyar falu program. Már tavaly is komoly összegek voltak innen elérhetőek. Szűkebb hazánkba több mint ötmilliárd forint érkezett. Látható, hogy 2020-ban további bővülésre lehet számítani. Egy decemberi kormányhatározat értelmében a civil szervezetek ötmilliárd forintra pályázhatnak országosan, illetve 7,5 milliárdos pluszösszeg használható fel a falusi útalap terhére, azaz belterületi önkormányzati utak rendbetételére.

A közgyűlés elnöke felhívta a résztvevők, közöttük a térség polgármestereinek a figyelmét arra, hogy a megyei önkormányzat szakemberei állnak rendelkezésükre és segítséget nyújtanak a pályázatok összeállításában, kidolgozásában. Különösen a kisebb helységek szorulhatnak rá erre a segítségre.

Dányi Gábor, az EU fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár előadásában arról beszélt, hogy Magyarország ebben a ciklusban a pályázati pénzek lehívásában különösen jól teljesített, a legjobbak között van, bizonyos területeken pedig a legjobb volt. Szavai szerint a 2014–2020-as ciklus pénzügyi keretét hazánknak sikerült lehívni, a források döntő többségét pedig a kormány biztosította előlegként a kedvezménye­zetteknek.