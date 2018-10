Óvatosságot kérnek a temetők környékén

Mindenszentek, halottak napja idején ­országszerte megnövekszik a temetők forgalma, sokan akár több száz kilométert is utaznak, hogy felkeressék elhunyt szeretteik sírját. Érdemes azonban ebben az időszakban is körültekintőnek lennünk, a rendőrség és a katasztrófavédelem is fokozott óvatosságra int.

Sokan indulnak útnak a napokban, hogy le­róják kegyeletüket ­szeretteik előtt, ezért a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság az illetékességi területén fokozott rendőri jelenléttel biztosítja a közrend és a közbiztonság fenntartását. – A társszervekkel is szorosan együttműködünk, a polgárőrséggel, közterület-felügyelőkkel együtt végezzük a rend fenntartását. A rendőrök figyelme elsősorban a forgalom kezelésére, a balesetveszély csökkentésére, az ünnep nyugalmát veszélyeztető szabálysértések és bűncselekmények megelőzésére, továbbá a közrend és a közbiztonság fenntartására irányul a napokban – mondta el portálunknak Lázár Levente. A rendőrségi sajtóreferens hozzátette, kérik, hogy a temetőkbe igyekvők fokozott óvatossággal közlekedjenek, hiszen azok környékén jelentős ­forgalomnövekedésre kell számítani, türelmesen vezessenek, vegyék figyelembe a megváltozott közlekedési viszonyokat. Emellett felhívta a figyelmet arra is, hogy mindenki a lehető legkevesebb értéket vigye magával a temetőkbe, ügyeljenek arra, hogy táskáikat, kulcsaikat, telefonjaikat ne felejtsék a padokon, sírokon, mindig legyenek szem előtt. Figyelmeztetett, ha valamely értékünket az autóban hagyjuk, az ne legyen kívülről látható. A temetőkben és azok környékén járőröző rendőrök jótanácsokat tartalmazó szórólapokat is osztanak a temetőlátogatóknak, illetve az autókon is elhelyezik azokat, ezzel is buzdítva az embereket a fokozott körültekintésre. A katasztrófavédelem is óvatosságra int, ugyanis a kegyeleti gyertyák és mécsesek mind a temetőkben, mind pedig otthon komoly veszélyforrást jelentenek. Minden évben előfordul, hogy egy helytelenül égve hagyott gyertya lakástüzet vagy sérülést okoz. A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatójából kiderül, az otthoni tűzesetek leggyakoribb oka, hogy a lakásban az égő mécsest, gyertyát vagy lámpást gyúlékony anyagok közelében helyezik el, a lángok pedig könnyen átterjednek a függönyön vagy éppen terítőn keresztül a lakás más helyiségeibe. Éppen ezért arra figyelmeztetnek, hogy otthon lehetőleg tűzálló alátétre, gyúlékony anyagoktól távol helyezzünk csak el mécsest. A temetőkben a legtöbb esetben a felgyülemlett avar, illetve a művirágok kapnak lángra. Ezért fontos mindig megtisztítani a sírhely közvetlen környékét a gyúlékony anyagoktól, és csak tartóban lévő mécsest gyújtsunk meg, amit úgy kell elhelyezni, hogy ne tudjon felborulni. Ezen felül javasolják, hogy távozás előtt a temetőben elhelyezett mécsest oltsuk el, ezzel is megakadályozva tűz kialakulását.