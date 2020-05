Óvintézkedések mellett nyitott meg a gyöngyösi állatkert – Fotók

Az enyhítő intézkedésekkel az állatkertek is megnyitották kapuikat a látogatók előtt. A Gyöngyösi Állatkertben gyors munka előzte meg a hétfői nyitást.

– Teljesen átalakítottuk a főbejáratot és a jegykiadó rendszerünket, amely ezidáig zárt térben valósult meg. Most nyílt levegőn, egy kis ablakon keresztül válthatnak belépőt vendégeink, és a büfé kiszolgálása is így valósul meg – mondta el lapunk kérdésére Barcai Henrietta, az állatkert ügyvezető igazgatója.

Tájékoztatott továbbá arról is, hogy a hüllőház és a nyuszi simogató továbbra sem működik, de a park és a játszótér teljes egészében látogatható.

– Arra nem kötelezhetjük az embereket, hogy viseljenek maszkot, viszont kérjük. Mint ahogy azt is, hogy a megfelelő, másfél méteres távolságot tartsák egymástól. Felkészültünk a megfelelő eszközökkel is: kézfertőtlenítőket helyeztünk ki több ponton, a mosdókban ez eddig is rendelkezésre állt. Az első napon folyamatosan jöttek látogatók, de nem volt tömeg. Sokan még nem tudják, hogy nyitva vagyunk, mások pedig arra számítottak, hogy sokan leszek ezért nem jöttek még. Valószínűleg hétvégére várható nagyobb létszám – részletezte az igazgató.

Mint mondta az állatok egy része egyébként már hiányolta is a vendégeket, főként azok a fajok akik állatkerti csemegével etethetőek, hiszen ez most kimaradt nekik. Szaporulat is várható, hamarosan láma, borz, és szarvas babákkal gyarapszik a kert, de a kismajmoknál is születnek majd utódok. A részletes látogatási rendről a létesítmény honlapján is tájékozódhatnak.