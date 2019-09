Óvják gyermekeinket és tanácsokat adnak a rendőrök tanévkezdéskor

A tanévkezdéssel kapcsolatban tartott sajtótájékoztatót Erdélyi Róbert r. alezredes, a Heves Megyei Baleset-megelőzési Bizottság titkára kedden. Ismertette: „Az iskola rendőre” program az idei tanévben Heves megyében is folytatódik.

– A 2019/2020-as tanévre vonatkozóan ismét elindult az „Az iskola rendőre” program, mely immár tíz éve működik nagy sikerrel országosan, és megyei szinten is – kezdte Erdélyi Róbert. – A program szervezését már augusztusban elkezdtük: felkerestük az oktatási intézményeket, s egyúttal elvégeztük az iskolák környékének forgalomtechnikai bejárását. Ennek célja az volt, hogy felmérjük, az intézmények környékén van-e olyan forgalmi vagy technikai probléma, amely a gyerekek biztonságos iskolai érkezését és hazajutását megnehezíti, akadályozza. Amennyiben a kollégák ilyen problémát észlelnek, azt minden esetben jelzik a közút kezelőjének.

Megtudtuk: a tanévet megelőzően minden, a programhoz csatalakozó iskolához kijelöltek egy iskolarendőrt. Megyénkben 114 oktatási intézmény – ebből 113 alapfokú, egy pedig középfokú – csatlakozott, s az intézményekben összesen 105 rendőr látja el az iskolarendőri feladatokat.

– A hónap végéig alapvető feladataink közé tartozik a balesetileg frekventáltabb oktatási intézmények környékén, a napi oktatás kezdeti és befejezési időszakában a demonstratív rendőri jelenlét biztosítása. Ezzel is célunk, hogy a gyermekek biztonsággal érkezhessenek és távozhasson az oktatási intézményekből. A kollégák biztosítják a diákokat a gyalogos-átkelőhelyeken és segítenek abban, hogy az iskolák könyékén szabálytalanul parkoló, várakozó gépjárművezetőket a helyes útra tereljék.

Erdélyi Róberttől megtudtuk azt is: minden iskolarendőrnek a legfontosabb szerepe a kapcsolattartás. Az iskolarendőrökhöz tanárok, szülők és diákok egyaránt bizalommal fordulhatnak, megbeszélhetik velük problémáikat, kérdéseiket, így megelőzhetőek a diákcsínyek, esetleges szabályszegő magatartásformák.

– Az iskolarendőrnek meg kell jelennie minden nagyobb rendezvényen – tette hozzá. – Igyekszünk a diákoknak rendszeresen biztosítani különféle bűn- és balesetmegelőzési tanácsadásokat is. Ez felkéréses alapon működik. Ha egy adott iskola azzal a kéréssel fordul hozzánk, hogy szeretne egy balesetmegelőzi programot, akkor az iskola rendőre, a Heves Megyei Balesetmegelőzési-bizottság munkatársai vagy adott esetben a városi balesemegelőzési-bizottságok tudnak segíteni abban, hogy minél színvonalasabb, illetve hatékonyabb legyen a közlekedésre nevelés, s a gyerekek megkaphassák azokat az alapvető bűnmegelőzési tanácsokat, amelyek elősegítik, megelőzhetik az áldozattá válás lehetőségét.

Az iskolakezdés kapcsán most is az első osztályos gyermekek számára igyekeznek kedveskedni számos hasznos ajándékkal: hátizsákokkal, oktatófüzettel. Erdélyi Róbert kiemelte: vannak továbbá olyan eszközeik is – láthatóságot biztosító karpántok, kerékpáros lámpaszettek, biztonságos közlekedésre felkészítő kiadványok, könyvek, füzetek – amelyeket a tanév során szeretnének népszerűsíteni rendezvényeiken.

– Az előző év nagy sláger volt a két rendőrségi robotunk, s idén érkezik majd hozzánk még kettő. Igyekszünk velük még interaktívabbá tenni a közlekedésre nevelést. Ők adják át azokat az információkat, amelyeket mi szeretnénk közölni a diákokkal: például a helyes gyalogos- és kerékpárosközlekedés alapvető szabályait, fontosságait. Ezt a gyerekek minden alkalommal örömmel fogadják. A szeptemberi tanévkezdést követően a láthatóságé lesz a főszerep, s ebbe igyekszünk majd bevonni az oktatási intézményeket is. Szeptember végén lesz az Európai Mobilitási Hét, ezen belül pedig a szeptember 25-i héten a Biztonság Hete elnevezésű országos rendezvénysorozat. Egerben szeptember 25-én 10 és 14 óra között a Kemény Ferenc Sportcsarnokban és környékén, az érsekkertben fogunk kitelepülni. Ide elsősorban a környékbeli oktatási intézmények alsó tagozatos diákjait várjuk. Szeretnénk valamennyiüknek egy hasznos és kellemes napot biztosítani, amely végén természetesen mindenkit jutalmazni is fogunk.