Óvodai csoportok kerültek karanténba Heves megyében

Egyre nagyobb méreteket ölt a koronavírus-járvány, a legutóbbi adatok alapján közel 1200 új beteget regisztráltak szűkebb hazánkban hétfő óta. Ezzel párhuzamosan a Covid–19 okozta megbetegedések miatt intézmények kerülnek karantén alá.

Portálunk információi szerint, az új koronavírus által okozott megbetegedés terjedésének megakadályozása érdekében az egri Szivárvány óvoda Napsugár Tagóvoda három csoportját az otthonukban járványügyi megfigyelés alá helyezték november 18-ig. Az intézkedés 47 gyermeket érint.

– Érthetetlen, ami történt. Lassan két éve a csapból is az folyik, hogy aki betegnek érzi magát, ne menjen közösségbe. Ha a gyerek kicsit is taknyos, köhög, akkor ne vigyük óvodába. Erre tessék, a dajka nyilvánvaló Covid-tünetekkel bemegy dolgozni, és most közel ötven család ilyen helyzetbe kerül miatta. Nagy a felháborodás a szülők körében – mondta el egy érintett szülő.

Hozzátette: az óvoda vezetése hétfő óta – amikor felmerült a kollégájuk betegségének gyanúja – azon volt, hogy korrektül megoldja a helyzetet és tájékoztassa őket a fejleményekről, ám a karanténról szóló határozat csak napokkal később, csütörtökön este érkezett meg.

– Bár az óvoda kérte a családoktól, a munkahelyi távollétre jogosító határozat híján sok szülő egész egyszerűen nem tudta eddig megoldani a gyerekek elhelyezését, ezért az elmúlt napokban is bevitték őket az óvodába. Most már ők is kénytelenek otthon maradni – tette hozzá.

Az esettel kapcsolatban megkerestük az egri önkormányzatot is, akiktől annyi választ kaptunk, hogy folyamatban lévő ügyekről hivatalos tájékoztatást nem áll módjukban adni.

Arra lettünk volna kíváncsiak, hogy más óvodák vagy bölcsődék érintettek-e, és kívánnak-e intézkedéseket tenni a gyermekek és dolgozók védelemére.

A megye másik két váro­sában is érdeklődtünk, hogy az általuk fenntartott bölcsődékben vagy óvodákban volt-e szükség karantén beveze­tésére.

– Teljes óvoda karanténba helyezésére eddig nem volt szükség Hatvanban. Az idei nevelési évben két óvodában, egy-egy csoportot helyeztek járványügyi megfigyelés alá. Tavaly a hatvani bölcsődékben összesen három csoportban volt erre szükség – tájékoztatott Jagodics Milán, a Hatvani Polgármesteri Hivatal kabinetfőnöke.

A jelenlegi szabályokról elmondta, az óvodákba kísérők, szülők nem mehetnek be, a bejáratnál veszik át a gyermekeket az ott dolgozók. A bölcsődékben a maszkhasználatot írták elő. A higiéniai előírások betartására kiemelt figyelmet fordít valamennyi intézmény.

– Folyamatosan figyeljük a járvány alakulását, a védelmi intézkedéseket az országos előírásokhoz, és a jogszabályi lehetőségeinkhez igazítjuk, ahogyan eddig is. Mindezek alapján, amennyiben indokolt, szigorítunk. Arra kérünk mindenkit, hogy járjon el felelősségteljesen és vigyázzunk egymásra – fogalmazott azzal kapcsolatban, hogy terveznek-e más lépéseket is tenni.

Horváth Gábor, a Gyöngyös Közös Önkormányzat Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatóság igazgatója elmondta, jelenleg nincs karantén alatt egy csoport sem, korábban egy-két óvodában került sor ilyen intézkedésre. Hozzátette, a védelmi intézkedések között szerepel a dolgozók és kísérő szülők maszkhasználata, azonban, ha szükségesnek látják, bevezetik a beléptetésnél a hőmérséklet mérését is, és szigorúbb szabályok is életbe léphetnek.

A hatvani és az egri tankerület válaszából az derül ki, hogy köznevelési intézményekben nem volt szükség az egész iskolát érintő karantén bevezetésére.