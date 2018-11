Sajátos nemzeti szokásunk a panaszkodás.

Rengeteg felmérés és tanulmány kimutatta már, hogy mi, magyarok panaszkodásban bizony a világ élmezőnyébe tartozunk. Valamiféle sajátos nemzeti szokás ez, hogy mindenki gondjára-bajára rá tudunk kontrázni, és azt tudjuk mondani, az semmi, hallgasd csak, velem mi történt!

Mindez azért jutott eszembe, mert átlapoztam a legújabb tematikus adventi magazinokat, és mindegyikben találtam egy huszonnégy napra lebontott kalendáriumot, amiben tippeket adnak, melyik nap, hogyan készüljünk az ünnepekre. Minden naptárban be volt jelölve legalább egy nap, amikor a feladat az, hogy ne panaszkodjunk. Meghánytam-vetettem magamban a dolgot, hogy vajon tudnám-e teljesíteni ezt a kihívást, és töredelmesen bevallom, arra jutottam, hogy valószínűleg elbuknék.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Sebaj, mivel a probléma megvan, nyilván már üzletág is épült rá, ezért kutakodni kezdtem, mit tehetnék panaszkodás ellen. Kis internetes keresés során találtam panaszkodás elleni tanfolyamot, könyveket, sőt karkötőt is, bár utóbbi inkább csak divatos, semmint hasznos. A rengeteg ötlettől kicsit megcsömörlötten végül úgy döntöttem, jó ez a panaszkodásellenes nap, de inkább arra kéne törekedni, hogy általánosságban kevesebbet méltatlankodjunk, ne pedig egynapos, tiszavirág-életű akciókba kezdjünk. Akkor talán szép lassan a boldog nemzetek listáján is előkelőbb helyet foglalhatnánk el, s előre meghatározott feladatok nélkül is nyugodtabb lenne az adventi készülődés.