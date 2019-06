Paprika-, cukkini-, főzőtökpalántákat ültettek a gyöngyösi térség ovisai

Harminc óvodával indult el ebben az évben az Ovikert Program Heves megyében.

A mostoha időjárás lassította az ültetési munkákat, de még időben a kiskertekbe kerültek a paradicsom, többféle paprika, a cukkini, a patisszon, a főzőtök palántái. Az idei fajtakínálatot az óvodákkal egyeztetve alakította ki a program szervezője, Stiller Tamás kreatív séf.

– Idén huszonnégy település jelentkezett a programba, köztük a megyeszékhely és Füzesabony több intézménnyel, de a gyöngyösi járás több óvodája is évek óta partner.

Az eső ellenére a szervező az elmúlt napokban egyebek közt járt Nagyrédén, Pálosvörösmarton, Ludason, Abasáron, Mátraszentimrén, Vécsen is.

– Öröm, hogy az óvodák évről évre önállóan is veteményeznek – mesélte. – Sok helyen találkoztam zöldborsóval, hagymával, eperrel is. Mindenhol szakmailag is segítem az első próbálkozásokat, nehogy az első kudarc a kedvüket szegje. Eddig is csak azokkal indult el minden szezon, akik szívvel képviselik ezt a küldetésem. Ennek ékes példája ez a fajta önállóság, amit én nagyra becsülök.

Stiller Tamás kifejtette, a gyermekek táplálkozási szokásai gyökeresen változnak meg, hiszen az elejétől végigkísérik a zöldségek növekedését, így azok már nem ellenségek, hanem barátok.

– Otthon is ezt a felfogást követjük, főleg amióta Szofi kislányunk megszületett – ecsetelte. – Minden falatnyi földet kihasználunk, hogy azon fűszert, zöldséget és újabban epret neveljünk. A hitelesség nem is kérdés. Ha nem a csipszet, a kólát és a csokit mutatjuk be ételként, hanem a friss kerti zöldséget, a halat, és széles skálán igyekszünk ételeket főzni, akkor csekély a valószínűsége, hogy táplálkozási gondok, esetleg allergiák alakulnak ki.

Az Ovikert Program nyolc éve működik sikeresen, 2017-ben bekerült a Heves Megyei Értéktárba, biztosítva helyét megyénk történetében.

– Már 2014 óta a Világos Kert Alapítvány, a saját közhasznú civil szervezetem a misszió háttere. Tervem, hogy a program átnyúlik a szomszédos megyékbe, és néhány év múlva már országos méretű lesz – fűzte hozzá a séf.