Parádon is jól alkalmazkodtak a veszélyhelyzet nehézségeihez

A megyei községvezetőkhöz hasonlóan nem várt kihívásokkal szembesült Mudriczki József polgármester is a koronavírus beköszöntével. Azt mondja, a vészterhes időszakban a legbüszkébb a helyi lakosságra, akik a kezdettől fogva alkalmazkodtak a szigorodó szabályokhoz. A külföldről hazatértek szó nélkül vállalták az önkéntes karantént. A kormányzati útmutatást követve sorra hozták meg az intézkedéseket.

– Köszönet illeti a pedagógusokat, a gyerekeket, a szülőket, akik igyekeztek megfelelni a távoktatás kihívásainak – hangsúlyozta a községvezető. – A polgárőröknek, akik biztosították a megváltozott hétköznapok nyugalmát, az egészségügy helyi képviselőinek, akik rugalmasan igazodtak a helyzethez, a kereskedőknek, akik szolgálták a lakosságot. Jól vizsgázott az e-recept, amely lehetővé tette, hogy minél kevesebb személyes kontaktus nélkül is hozzáférjenek az emberek a szükséges gyógyszereikhez. Öröm az ürömben, hogy sikerült a mindennapos fogászati rendelés biztosításához elkötelezett, jó szakembereket találni.

A helyi hívőknek nagy segítség, hogy Dombi Ferenc atya megszervezte a szentmisék online közvetítését. A temetések, házasságkötések csak szűk körben tarthatók meg, ám ehhez is alkalmazkodtak a parádiak.

Mivel a községben idősek otthona és kórház is működik, e helyeken fokozott elővigyázatosságra van szükség.

A húsvéti ünnepek is munkával teltek. Ezúttal azzal, hogy távol tartsák a településtől a kirándulókat. Parádon is igyekeztek minden távolból érkezőt felszólítani a távozásra, védve a helyiek biztonságát.

A községvezető úgy összegezte az eddig eltelt időszakot, hogy a lakosságnak köszönhetően nincs fertőzött a településen, s abban bízik, ez így is marad.

Jó hír, hogy elkészült a helyi piac, zajlanak a polgármesteri hivatal, a rendőrségi szolgálati lakás és az óvoda udvarához köthető felújítási munkálatok.

– Nagyon büszke vagyok a parádiakra! – jelentette ki a polgármester. – Arra, hogy a legnehezebb időkben is számíthatunk egymásra, s a közösség összetartó ereje a krízisben is megnyilvánul. Bízom a normális hétköznapok visszatértében, hogy helységünkben nem szed áldozatot a vírus, amely most az egész világot felforgatta.