Páratlan összefogásról tett tanúbizonyságot az Egri Kézilabda Szurkolók Egyesülete

Sokan ajánlották fel segítségüket a koronavírussal fertőzött játékosoknak.

Ahogy arról portálunkon korábban már beszámoltunk, a keddi mintavétel eredményei alapján kiderült, hogy az SBS-Eger hat kézilabdása is koronavírusos. Szerdán hivatalos oldalán a klub egy példaértékű és nemes összefogásról számolt be. Az Egri Kézilabda Szurkolók Egyesületének (EXE) tagjai nyílt levélben fejezték ki együttérzésüket és ajánlották fel segítségüket a fertőzött játékosoknak. A csapat honlapján közölte a levelet, melyet portálunk is változtatások nélkül közöl:

„Már vártuk, de nagyon. Az első hazai meccs végre. Napok, hetek óta lázban égtünk (szerencsére mi csak képletesen) 186 nap telt el a Budakalász elleni fantasztikus mérkőzés óta. Kedvencek mentek, de jöttek helyettük újak – ez már a felkészülési meccseken kiderült.

Viszont az élet átírta a forgatókönyvet. Ismét.

DE: nincs fontosabb az egészségnél! Aggódunk most a csapatunk miatt. Aggódunk mindannyian.

Reméljük hamar átvészelik a srácok és erejük teljében térnek vissza elénk a Kemény Ferenc Sportcsarnokba. Mert mi itt leszünk, várunk, izgulunk és most gondolatban szurkolunk, hogy mindenki felépüljön teljesen.”

Az EXE több tagja is jókívánságait is kifejezte ki, köztük Klarinka Péter is, aki hozzátette: „A sajnálatos helyzetre való tekintettel, szeretnénk felajánlani a segítségünket a beteg játékosoknak a házi karantén idejére. Akad aki főzne, sütne, mások a bevásárlást vállalnák magukra. Bárkinek, bármiben segítünk!

Mielőbbi teljes gyógyulást kíván az Egri Kézilabda Szurkolók Egyesülete!”

A szurkolók személyes jókívánságai a klub hivatalos weboldalán olvashatók.