Parkok, utak, óvodák újultak öt év alatt Gyöngyösön

Soha annyit nem fejlődtek a körzetek, mint az elmúlt öt évben – mondta Hiesz György, a cikluslezáró ünnepi képviselő-testületi ülésen az Orczy-kastély aulájában.

A polgármester az elmúlt évek beruházásainak eredményeiről, a megnyert pályázatokról is beszélt. Kiemelte, több mint 300 parkoló épült az öt év alatt, mintegy 167 millió forintból, de út,-járdafelújításra, építésre is 730 millió forintot költöttek. A ledes közvilágítás kiépítése 300 millió forintba került és két körforgalom is épült.

A városvezető szólt többek közt az önkormányzati intézmények felújításáról, amely 328 millió forintból valósulhatott meg, valamint elmondta, hogy játszóterekre, közparkokra 45 millió, faültetésre 18 millió forint saját forrást biztosítottak. A közbiztonság fejlesztése is kiemelt feladata volt a városnak az elmúlt években, 70 millió forintot áldoztak erre, megduplázták a közterület felügyelők számát és mintegy 80 kamerát szereltek fel városszerte.