Patakmeder kotrás és teknősbéka mentés Novajon (videó)

Novaj területén a patakmeder teljes hosszának kotrását végzik április 20-ától. A munkálatok során egy méretes teknősbéka is előkerült.

Április 20-án kezdődött meg a patakmeder kotrása Novajon. A beruházás 10,5 millió forintból valósul meg, a patakmeder teljes szakaszán.

A munkálatok során a kiszedett iszapot a kertek végén, a kerítés mellé teszik ki, ezért a kellemetlenségért Demkó Gábor, Novaj polgármestere a lakosság türelmét és megértését kérte.

Tisztelt novaji Polgárok!Örömmel tájékoztatom a község lakosságát, hogy a Novaj patak kotrása a mai napon elkezdődött!… Közzétette: Gábor Demkó – 2020. április 20., hétfő

– Véleményem szerint is keletkeztek károk, de mindez sajnos szükséges rossz az elsőrendű cél elérése érdekében, hogy ebből az irányból már ne kapjunk árvizet egy nagyobb esőzés alkalmával. Az is fontos továbbá, hogy a nagy patak elbírja a Körtvélyesi patakunk vízmennyiségét is (aminek kotrása szintén elkezdődik 4-5 hét múlva) – olvasható Demkó Gábor Facebook-oldalán.

A városvezető arról is tájékoztatta a helyieket, hogy a Körtvélyesi patak torkolatát kiszélesíttette, hogy a nagy patak a Körtvélyesi patak vizét könnyebben el tudja vezetni.

A patakmeder kotrása során nem csak a város és az ott lakók biztonságáról gondoskodott a polgármester. A munkálatok során egy méretes teknősbéka is előkerült, akit a polgármester a megmentése után szabadon engedett.

