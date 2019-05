Példamutató, értékteremtő munkát végeznek a megyei vöröskeresztesek

A megyei vöröskereszt kiemelkedő segítőit, támogatóit ismerték el pénteken a megyeszékhelyen, a Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezetének világnapi ünnepségén.

Az eseményen átadták az Országos Vezetőség okleveleit, de az Év Támogatóját és a kiemelkedő ifjúsági vöröskereszteseket is méltatták.

A megjelenteket Pajtók Gábor kormánymegbízott köszöntötte. Úgy fogalmazott, a szervezet tagjai példamutató, értékteremtő munkát végeznek. Hozzátette, a megyei tagok egy tizenhétmilliós nemzetközi közösség részét képezik, feladataik közé tartozik többek között a véradás-szervezés, az elsősegélynyújtás oktatása, valamint a betegek gondozása is. Konkrét tárgyi adományokkal is segítik a rászorulókat, tavaly tizenegyezer embernek nyújtottak ilyen támogatást megyénkben. Kiemelte, nagy öröm, hogy 2018-ban az eddigieknél többen döntöttek úgy, hogy támogatják a szervezet munkáját, az adományozók is észrevették, hogy a vöröskereszten keresztül a legrászorultabbakat tudják segíteni.

A köszöntőt követően a Dobó István Gimnázium tanulói adtak rövid műsort, majd átadták az elismeréseket. Tevékenységéért az Országos Vezetőség Dicsérő Oklevelet ítélt meg a gyöngyösi valamint a szihalmi önkormányzatnak, az Év Önkéntese pedig Kovács Cintia egyetemi hallgató lett, aki tíz éve segíti a szervezet tevékenységét.

Vöröskeresztes tevékenységéért Bronz fokozatú elismerésben részesült:

Hortolányiné Főczény Edina

Kakuk Éva

Lázár Tünde

Vöröskeresztes tevékenységéért Ezüst fokozatú elismerésben részesült:

Stefán Lászlóné

Zsitvay Katalin

Vöröskeresztes tevékenységéért Arany fokozatú elismerésben részesült:

Pogonyi Lászlóné Marika

Vöröskeresztes tevékenységéért Gyémánt fokozatú elismerésben részesült:

Kálosi Ferencné Erzsike

Tevékenységéért az Országos Vezetőség Dicsérő Oklevelet ítélt a gyöngyösi és a szihalmi önkormányzatnak.

Az Év Önkéntesének járó oklevelet Kovács Cintia vehette át.

Kiemelkedő oktató-nevelő tevékenységéért kitüntették Oszláncziné Dobos Máriát

Elismerő Oklevelet vett át ifjúsági vöröskeresztes tevékenységéért:

Csörgő Kata

Póka Viktória

Csörgő Terka

Meszesi Csenge

Elsősegélynyújtás Népszerűsítéséért Ezüst Emlékérmet vehetett át Juhászné Zaja Mónika.

Az Év Támogatója a Procter & Gamble gyöngyösi gyára lett.

A Magyar Vöröskereszt Elnöki Dicsérő Oklevelét vette át a Robert Bosch Elektronikai Gyártó Kft.

Vöröskeresztes Szolgálatáért Elismerő Oklevelet kapott Aradi Mária.