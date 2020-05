Péntektől már újra látogatható a Tisza-tavi Ökocentrum

Péntek óta két hónapnyi kihagyás után újra nyitva áll a Tisza-tavi Ökocentrum.

Kiss János ügyvezető igazgató a Heol kérdésére elmondta, az első nap még nem özönlöttek a vendégek, de bizakodóak. Az óriásakvárium rövid idő alatt felkészült a vendégek fogadására: még olyan belépőt is válthatnak a látogatók amihez maszk is jár. Az enyhítések hatására már az ország távolabbi részeiről is érkeztek látogatók szombaton.