Pénzhiány miatt számos beruházást tettek talonba Lőrinciben

A pénzhiány kezelésének a lehetőségei határozták meg a képviselő-testület legutóbbi, maratoni hosszúságú ülését.

A város vezetése a közös bizottsági tanácskozásokkal együtt reggeltől estig igyekezett keresni, hol lehet még spórolni, hogy „ne szálljon el” az idei költségvetés; Víg Zoltán polgármester azzal próbálta nyugtatni a grémium tagjait, hogy bár tízmilliók hiányoznak a kasszából, működési problémák valószínűleg nem lesznek, a beruházások terén viszont önmérsékletet kell tanúsítani.

Utóbbit nem lesz könnyű betartani, mivel a fejlesztések jó részét a rendkívüli helyzetben el kellett halasztani. Ezek közé tartoznak az útfelújítások is, noha e téren a város több pontján tarthatatlan a helyzet. Az önkormányzat pályázati támogatással is megpróbálkozott, sikertelenül.

A bizottsági ülésen jelen volt Horváth Márta, a Hatvani Tankerület igazgatója és Bakosné Vörös Andrea, a Hunyadi Mátyás Általános Iskola intézményvezetője is, akik a már zajló épületfelújításról elmondták: egyebek mellett az általános iskola selypi tagintézmény felújításnak eredeti terveiben még szerepelt a homlokzatok felújítása is, amit azonban anyagi okok miatt kihúztak a listáról. Egy következő, energetikai pályázat alkalmával azonban erre is sor kerülhet – közölték az illetékesek.

Az is bizonyossá vált, hogy a selypi településrészen nem lesz fiókpatika. A városi gyógyszertárban tulajdonosváltás történt, s az új cégvezetés szándékai szerint bővül a szolgáltatások köre – egyebek mellett szombati nyitvatartást is terveznek –, de új gyógyszerszoba kialakítása helyett a házhoz szállításos megoldást részesítenék előnyben.

Ami a további takarékossági intézkedéseket illeti, a korábbi tervekkel ellentétben egyelőre nem lesz díszkivilágítás a volt cukorgyári kultúrházon, nem helyeznek ki településszerte információs táblákat, nem nyílik meg a selypi jégpálya, nem készül el a jegenyesori járda a Mátravidéki Erőműnél, s ugyanitt nem lesz rendbe téve a kiserdő sem. A selypi közterületi játszótér telepítése pedig legalább két hetet „csúszik”.