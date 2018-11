Perger István előadása: aktualitások az Európai Unióban

Céljuk minél több településre elmenni előadásaikkal.

– Aktualitások az Európai Unióban címmel tartott előadást. Melyek ezek az időszerű témák?

– Sorsfordító év előtt áll az Európai Unió (EU). Európa parlamenti választások lesznek, s ennek kimenetele meghatározhatja a következő öt év sorsát. Az a célunk, hogy minél többen menjenek el választani. Meg kell állapodni az EU következő hétéves költségvetéséről. Az Európai Bizottság olyan programokat szeretne megerősíteni, melyek jelentős európai hozzáadott értékkel rendelkeznek, például a fiatalokra fordított kiadások, a kutatásfejlesztés megerősítése, s számos egyéb feladat.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Milyen a feladatok ezek?

– Ilyen az illegális migrációval szembeni fellépés, a határvédelem megerősítése. De van egy harmadik nagyon fontos tényező is, az, hogy jövőre kilép az unióból Nagy-Britannia. Ez összefügg az említettekkel, hiszen Nagy-Britannia már nem fog képviseletet küldeni az Európai Parlamentbe, a költségvetésbe sem fog befizetni, s ez hazánkat is érinti. Jó eséllyel kevesebb forrás jut Magyarországnak is a kohéziós támogatásokból.

– Miért fontos ezekről előadássorozatban beszélni?

– Igyekszünk járni az országot, fórumokat tartani arról, hogy is működik az Európai Unió. Úgy látjuk, sok esetben hamisak az elképzelések az emberek között arról, mit csinál az EU. Csak olyan dolgokat tehet meg, amikre a tagállamok felhatalmazták. Fontos: az EU döntései úgy születnek, hogy a tagállamok minden esetben jelen vannak. Ezeket szeretnénk elmondani ezeken a fórumokon.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS