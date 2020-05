Pesti hajléktalanoknak is juttat maszkokat a gyöngyösi alapítvány

A gyöngyösi Segítő Összefogás Alapítvány nem csak a nevével hirdeti az összefogást: a városon kívül idősek otthonába, szociális központba és fővárosi hajléktalanoknak is adományoz védőeszközöket.

Már a második adag, és ezzel összesen ezer maszkot adott át a gyöngyösi Segítő Összefogás Alapítvány a Budapesten tevékenykedő Szegények angyalai Sant’Egidio közösségnek, melynek tagjai a weboldalukon is köszönetüket fejezik ki. A szerdai hajléktalan szolgálatra így ismét tudunk vinni arcvédőt az utcán élőknek, hogy a vírus ellen védekezni tudjanak – írják.

– Teljesen véletlenül ismertem meg a járvány idejére szóló „Ne hagyjuk magukra az utcán élőket, a szegény családokat és az időseket!” felhívásukat. Felvettem velük a kapcsolatot, s elmondták, nagyon hasznos volna nekik a védekezést szolgáló eszköz is – mondta el Csernyi Erzsébet, az alapítvány képviselője. – Most 550 darabot adtunk át. Az önkénteseink nagyon lelkesek és örülnek, hogy máshol is segítséget tudnak nyújtani a rászorulóknak. Kifejezetten számukra készültek ezek a védőszközök.

A gyöngyösi önkéntesek maszkjaiból jutott már a városon kívül idősek otthonába, szerdán az alapítvány másik működési területén, Fehérgyarmaton kapott munkájának segítésére második alkalommal maszkot a Városi Szociális Központ, illetve a térségi védőnői szolgálat, amelyek az alapfeladataik ellátásán túl a Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás keretében a Gyerekesély programban is együttműködnek a térség ötven településén.

– Igazán örülök, hogy kezdeményezésünk során a gyakorlatban is széles körűen megvalósult a valódi összefogás, így megmutathattuk, hogy alapítványunk névválasztásakor valójában milyen célokat tűztünk magunk elé és a jövőben több területen szeretnénk ezen az úton haladni – fogalmazott Csernyi Erzsébet.