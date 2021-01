Petárdázás: sok elkóborolt kedvencet keresnek a kétségbeesett gazdik Hatvan térségében

Hiába volt a tilalom, a múlt év végén is sokan petárdával búcsúztatták az óesztendőt.

Noha az illetékesek időben felhívták – többször is – a figyelmet a jogszabályok betartására, az elmúlt esztendő utolsó éjszakájához közeledve egyre több helyről lehetett petárdák durrogását hallani. Így ment ez egészen másnap, elsején délelőttig, amikor a renitensek végre „megpihentek”.

A térségből nem érkezett hír mindezek nyomán bekövetkezett balesetről, elkóborolt négylábúakról viszont annál több. Az internetes közösségekben még a minap is találkoztunk felhívásokkal, segélykérésekkel, amelyekkel a megrettent és világgá szökött kedvenceiket keresik a kétségbeesett gazdik. Mint a szakembertől megtudtuk, az aggódás nem minden esetben párosul visszafordíthatatlan eredménnyel, ugyanis a négylábúak olykor hónapokig is kóborolhatnak, mielőtt visszatérnek otthonaikba.

– A szilveszteri petárdázáskor állatok sokasága menekül világgá félelmében. A nagy hanghatással járó pirotechnikai termékek sokkolóan hathatnak rájuk, ezért az új esztendő első napjaiban a menhelyek megtelnek rémült, elkóborolt állatokkal – nyilatkozta Rudas Aranka, a Kutyaszív Állatmentő Alapítvány elnöke.

Elmondta: a kutyusok akár hetekig bujkálhatnak erdőkben, mezőkön, róhatják a város utcáit céltalanul.

– Január másodikán kezdtek el előbújni a rejtekhelyekről, s néhányuk szerencsére már haza is került. Fontos tudni azonban, hogy a legtöbb elmenekült állat nem közvetlenül szilveszter után lelhető fel. Eléggé gyakori, hogy napokig vagy akár hetekig is rémülten kószálnak mindenfelé. Előfordult az is, hogy még márciusban is kerültek elő olyan négylábúak, amelyek a szilveszteri durrogások miatt menekültek el a házaktól.

Rudas Aranka közölte: a mentés során számítanak a civilek segítségére is. Aki kóbor állatot lát, hívja a 06/30-464-1380-as vagy a 06/20-248-0208-as telefonszámot. Folyamatosan frissítik a Kutyaszív Alapítvány honlapját is, így aki keresi kedvencét, annak érdemes a webes felületeken is tájékozódnia. Az állatvédő arra kéri az embereket, ha kóbor kutyát látnak a környezetükben, hívják az alapítványt, így azok az ebek is hazakerülhetnek, melyeknek nem jelentették be az eltűnését.