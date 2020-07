Pétervásárai és egri intézmény is támogatja az iskolaőrséget

Szeptembertől iskolaőrök teljesíthetnek ­szolgálatot az állami köznevelési és szakképzési intézményekben – döntött nemrégiben az országgyűlés.

Az iskolaőrség külön rendészeti szervként, a rendőrség irányítása alatt jön létre, tagjai szeptember 1-jétől teljesíthetnek szolgálatot nagyságrendileg ötszáz állami köznevelési és szakképzési intézményben, ott, ahol ezt az intézményvezetők kérték – ismertette Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár.

A jogszabály szerint az iskolaőr közfeladatot ellátó embernek minősül, és csak az iskola területén intézkedhet, tanítási időben. Az őrök biztonságot sértő vagy veszélyeztető tevékenység esetén kényszerítő eszközt alkalmazhatnak: testi kényszert, gázspray-t, rendőrbotot és bilincset. Fegyver nem lesz náluk.

Heves megyében is teljesítenek majd szolgálatot, így Egerben, Erdőtelken, Tarnazsadányban, Kiskörén, Nagyfügeden, Sirokon, Pétervásárán, Recsken, Gyöngyösön, Átányban, Hevesen, Kerecsenden, Erken, Poroszlón, Parádon, Gyöngyösorosziban és Gyöngyöspatán.

A pétervásárai Tamási Áron Általános Iskola igazgatója támogatja jelenlétüket.

– Jó ötletnek tűnik, mert látható, hogy sajnos van agresszió az iskolákban. És ha van olyan gyerek, akinek a megjelenése, vagy egyáltalán a személye rossz hatást gyakorol a környezetére, akkor úgy gondolom, hogy még időben léptünk – mondta el Braun Péter, az iskola igazgatója. Szavai szerint az új rendszer pozitív változást hozhat, persze szükséges, hogy minden iskola megtalálja a megfelelő embert a feladatra.

– Fontos lesz majd együttműködni a rendőrséggel, de szerintem sikerül majd megoldást találni a problémára. A mi iskolánk régóta jó kapcsolatot ápol a rendőrséggel. Bízom benne, hogy sikerül egy olyan jelöltet találni, aki alkalmas az egyébként nem egyszerű feladatra – tette hozzá.

Braun Péter azt is elmondta, hogy szerinte a gyerekeknek nem jelent majd problémát alkalmazkodni az új helyzethez.

– Bízom benne, hogy ahogy a pedagógusok, úgy a diákok is könnyedén elfogadják majd a változást. Őszintén hiszem, hogy pozitív hozadéka lesz mindennek – mondta.

Az Egri Szakképzési Centrum két intézményében is jelen lesz egy-egy őr. Tóth Zsolt főigazgató kérdéseinkre úgy felelt, iskoláik korábban is részt vettek a rendőrség bűnmegelőzési tanácsadó programjában, ami jól kiegészítette a nevelő munkát a prevenció és a konfliktuskezelés területén. Ennek folytatását, kibővítését remélik ettől a szolgálattól is. Az iskolaőr az óraközi szünetekben is segítheti az oktatók felügyeleti munkájának ellátását.

– Intézményeink elsősorban példamutatást és precíz, jogszerű munkavégzést várnak az iskolaőröktől. Jelenlétük továbbá támogathatja a tanulói önfegyelem erősödését, javulását és a pedagógiai, nevelői munkát. Segítségünkre lehetnek a pedagógiai felügyelet folyamatos biztosításában is – fogalmazott.