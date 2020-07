Petíciót indított az LMP a szociális dolgozókért

A petíciót az interneten, a beremeles.hu oldalon lehet aláírni.

– Fontos megköszönni az egészségügyi és szociális szektor helytállását, viszont igazságtalan az, hogy utóbbiaknak nem jár az ötszázezer forintos bérkiegészítés – mondta Ungár Péter, az LMP országgyűlési képviselője csütörtök délelőtti sajtótájékoztatóján. Szerinte ugyanis ők eleve az állami szektor legkevésbé megbecsült dolgozói.

– Ezerötszáz dolgozó hiányzik szociális vonalról így alapvetően is, és a veszélyhelyzet alatt is nagyon kemény munkát végeztek. Sokan a bentlakásos intézményekben is laktak a korlátozások ideje alatt. Úgy gondolom, béremelés és a bérkiegészítés is járna nekik, utóbbi talán ötven-hatvan milliárd forintot emésztene fel. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) azzal indokolta a döntést, hogy valahol meg kell húzni a határt. A szociális munkások is jelezték, hogy ezt nem tartják igazságosnak, az LMP pedig petíciót indított érdekükben, melyet a beremeles.hu oldalon írhat alá az, aki egyetért vele, hogy megkapják az egyszeri félmillió forintot – fogalmazott Ungár Péter.