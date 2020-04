Piacot és pincét is épít az önkormányzat Balatonban

A folyamatban lévő beruházásokon kívül újabbakat készít elő a balatoni önkormányzat.

Az elmúlt hónapokban több önkormányzati beruházás is elkezdődött Balatonban, ezek közül némelyik már be is fejeződött, a legnagyobb volumenű megvalósítása pedig több helyszínen egyszerre zajlik. Európai uniós támogatásból folynak a Biztos Kezdet Gyerekház program foglalkozásai, amelyhez egy másik, kapcsolódó, szintén európai uniós pályázaton infrastrukturális fejlesztésre is volt lehetősége a községnek, sőt egy harmadik pályázat is része a csomagnak.

A gyerekház tervezett helyszíne a művelődési ház volt, de csak a foglalkozások megkezdését követően tudták felújítani ennek a tetőszerkezetét tizenötmillió forintból. Az önkormányzat saját erőből előtetőt is épített hozzá, amely azért is jó, mert az udvaron tartott rendezvények esetén nem lesz szükségük sátor fölállítására, elférnek alatta. A művelődési ház, a szintén az elmúlt időszakban felújított római katolikus templom és a szintén megújult egykori „kisiskola” épülete immár egységes arculatot mutat. Utóbbi épületbe tervezik egyébként átköltöztetni a községi könyvtárukat, amely jelenleg az egykori takarékszövetkezeti fiókban működik.

– Művelődési házunkat szeretnénk tovább korszerűsíteni, hogy megfeleljen a mai kor igényeinek. Szeretnénk felújítani a villamos hálózatot, szigetelni az épületet, kicserélni a belső nyílászárókat, valamint rendbe tenni a színpadot. Ezekre a beruházásokra a Magyar falu programban tervezünk pályázatot benyújtani. Ezenkívül a külső nyílászárók cseréjét is szeretnénk végrehajtani, erre a LEADER-programból remélünk támogatást – mondta Udzeliné Murányi Enikő polgármester.

A falu központjában egy másik építkezés is megkezdődött, amelyet már régóta tervezett az önkormányzat, hiszen már korábban nyertek rá európai uniós támogatást, összesen 211 millió forintot fordíthatnak a helyi gazdaság fejlesztésére. Udzeliné Murányi Enikőtől megtudtuk, az üzemépület kivitelezése jól halad, ezenkívül a tér átellenes oldalán egy pincét fúrnak a domboldalba, s egy piac kialakítása is a csomag része, amelyhez szociális blokk, parkolók, illetve raktár is kapcsolódik. A kivitelezés folytatása annak a függvénye, hogy az áramszolgáltató mikor teremti meg a szükséges további hálózati feltételeket.

A polgármester elárulta, hogy egy másik magyar falus projektet is előkészítenek, hiszen most nyílna lehetőség arra, hogy belterületi út felújítására nyújtsanak be pályázatot. Régóta tervezik már a Rét utca, illetve a Kossuth Lajos utca egy kisebb részének rendbetételét, eddig a Belügyminisztériumhoz pályáztak, de nem nyertek rá pénzt.

Udzeliné Murányi Enikő szerint jó lenne bővíteni a helyi játszóteret is, ha lesz rá lehetőség, adnak be rá pályázatot. A faluban most több a fiatal pár, növekszik a gyereklétszám és örülnének, ha több játék lenne a parkban.

A polgármestertől megtudtuk, önkormányzati tulajdonú földeket adtak bérbe egy vállalkozásnak, amely napelemparkot épít rajta. A mezőgazdasági közfoglalkoztatásba mostanában kevesebb embert tudtak találni, így kisebb területen gazdálkodnak.