Platánt ültettek a tavaly született gyerekeknek Makláron

A maklári kezdeményezés arra emlékezteti a legkisebbeket, hol vannak a gyökereik.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

Egy platánfát ültettek el a katolikus templom mögötti parkban a hétvégén közösen azok a maklári családok, akiknek gyermeke 2018-ban született. Az önkormányzata és a Maklári Faluszépítő Egyesület kezedményezéséhez a település plébánosa,

Korózs Péter is csatlakozott, misét mondott a gyermekek egészségéért és hosszú életéért, majd megáldotta az elültetett fát és az egybegyűlteket.

Az esemény után minden család kapott egy fát, melyet otthon ültethetnek el.

– Ha a gyermekek felnőnek és elkerülnek innen messze, akkor is fizikailag itt maradnak gyökereik – mondta Hanuszik Csaba polgármester a faültetési ceremónián. – Azért platán fát választottunk, mert azt szeretnénk, hogy az itt született gyermekek is olyan erősek és hosszú életűek legyenek mint a platán.

A polgármester hozzátette: több éve gondolkodnak már azon, hogy fát szeretnének ültetni a Makláron született gyermekeknek, de nincs annyi szabad terük, hogy az évente születő babák fáinak hosszú távon helyet tudjanak biztosítani. Így idén úgy döntöttek, hogy egy közös fát ültetnek ezentúl minden évben a parkba, s ezen felül minden gyermek kapegy fát, amit hazavihet és vagy a portája elé, vagy az udvarára ültethet a család.

Sumi Ágnes Matild, a Maklári Faluszépítő Egyesület elnöke is köszöntötte az egybegyűlt családokat a faültetési ünnepen. Benedek Elek Szeresd a fát versét idézte az ünnepségen. A költeménnyel arra is utalt, hogy a faültetéssel kettős a céljuk, ezen keresztül tudatos, környezetvédő életre is szeretnék nevelni általa a falu kisgyermekeit.

A szimbolikus faültetés végén a családok egy-egy szalagot kötöttek a most még csemete fára, a gyerekük nevével. A platánfa mellett egy kis emléktábla is őrzi ezentúl azoknak a gyerekeknek a nevét, akik 2018-ban születtek, lettek a maklári faluközösség tagjai.