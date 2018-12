Polgármesteri derű, az év legsötétebb napján

Munkás év áll Eger legfőbb grémiuma mögött.

Az év utolsó közgyűlését követően, az év legsötétebb napján találkozott Habis László polgármester a sajtó képviselőivel, hogy beszámoljon az előző nap eseményeiről, s kicsit visszatekintsen a lassan elmúló esztendőre. Mint elmondta munkás év áll város legfőbb grémiuma mögött: tizenegy közgyűlésükön huszonkilenc önkormányzati rendeletet hoztak, illetve rendeletmódosítást hajtottak végre és négyszázötvenhét határozat született. A városban pedig szinte megszámlálhatatlan izgalmas kulturális, sport és egyéb esemény zajlott az elköszönő esztendőben.

Az előző napi fontos eseményekről szólva a város első embere kiemelte, hogy a Heves Megyei Vízmű Zrt., a közgyűlés döntése nyomán, ezentúl sokkal rugalmasabb formában működhet. Bérleti konstrukcióra tértek ugyanis át, s így az Vízmű által fizetett bérleti díjat az önkormányzat a közvetlenül a vízmű rendszer rekonstrukciójára és fejlesztésére fordíthatja. A polgármester kiemelte, hogy a közgyűlés szinte minden tagja elismerően szólt a Vízmű munkájáról, beleértve azt is, hogy a város valamennyi útrekonstrukciójához kapcsolódóan megtörtént a vízi közművek rendbetétele, fejlesztése, bővítése.

Ha már vízügyekről esett szó, Habis László örömmel számolt be arról, hogy a Bárány Uszoda újjáépítése befejeződött, s a társasági adóról szóló törvény lehetőséget biztosít arra, hogy az építkezés befejezését követő 30 napon belül önkormányzati tulajdonba kerüljön az a komplexum, melyet az Egri Vízmű SC valósított meg pénzügyi, technikai szempontból. Ezzel a döntéssel egy közel 2,2 milliárd forintos vagyon került a város tulajdonába. Arról is döntöttek, hogy a következő tizenöt éveben az Eger Termál Kft. üzemelteti majd Eger legendás uszodáját, ahol jelenleg a berendezéseket, technikai eszközöket szerzik be, mely mintegy 105 milliós része a beruházásnak.

