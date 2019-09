Poloskainvázió: újra befészkelik magukat a hívatlan látogatók

A hűvösebb őszi napok beköszöntével újra megjelentek otthonaink környékén a poloskák. Meleg réseket keresnek, ahol áttelelhetnek. Mit tehetünk ellenük?

Ahogy beköszöntöttek az első hűvösebb őszi napok, megérkeztek hívatlan vendégeink is, az otthonainkban telelni kívánó ázsiai márványos poloskák. Olvasóink közül többen is jelezték, hogy tömegesen bukkannak fel a nyílászárók közelében, s jelenlétük enyhén szólva is idegborzoló.

A kérdésre, mit tehetünk a jelenség ellen, Nagy Szabolcstól, portálunk állandó kertészeti tanácsadójától kértünk választ.

Érdeklődésünkre elmondta, hogy egy hazánkban néhány éve felbukkant inváziós fajról van szó. – A rovarok zavaróak az ember otthonában, de érdemes azt is tudni róluk, hogy félelmetes mezőgazdasági károkat képesek okozni. Tény, hogy az utóbbi években nagymértékben szaporodtak el a poloskák hazánkban a kiskertekben, a kultúrnövényeken és ott is, ahol mezőgazdasági termesztés nem folyik, azaz az emberek életterében is. A legnagyobb kárt a növénytermesztésben a zöld színű vándorpoloska okozza, de a márványos poloska legalább ilyen kártékony. A vándorpoloska elsősorban lágyszárú kultúrákban okoz problémát, például a paradicsomban, paprikában, uborkában, mert a termést előszeretettel szívogatja.

A termés esztétikai és beltartalmi értékének tönkretételével jelentős kárt okoz. A márványos poloska főként a fásszárú növényeken okozhat kárt, például az almában, körtében, őszibarackban, de szőlő kártevőként is számolhatunk vele. A hírek jobbára arról szólnak, hogy leginkább a lakosságot zavarja az ázsiai márványos poloska tömeges jelenléte. A helyzet az, hogy városi környezetben is remekül megtalálja az életfeltételeit, ezért az őszi időszakban előszeretettel húzódik be a lakásokba. Innentől kezdve pedig előbb-utóbb mindenki találkozhat vele, ha máskor nem, majd a tavaszi melegedés idején, amikor próbál kijutni a lakásból az ablakoknál – mondja a szakember.

Mivel a kertekben jórészt már betakarították a termést, ezért a gazdák, kertelők egy időre fellélegezhetnek, ám a lakásokba, házakba mostanában igyekeznek befészkelni magukat. Várható, hogy szeptember végétől egyre feltűnőbb lesz a jelenlétük. Lássuk, mivel tartóztathatjuk fel őket! A precízen felhelyezett szúnyogháló a legjobb eszköz. Érdemes átvizsgálni az ablakokat, ajtókat és az esetleges hézagokat gumiprofil tömítéssel megszüntetni. Szórófejes permetlét is alkalmazhatunk az ablak és ajtók keretét körbefújva, ami körülbelül 8–10 hétig hat a rovarok ellen. A gazdaboltokban kapható szerek, speciális termékek az emberekre nem veszélyesek, színtelenek és szagtalanok.

Házilag védekezhetünk saját készítésű fokhagyma-, borsmenta, citromlé, illetve ecetes spray-vel is. Ha már behatolt a házba valamelyik egyed, és az őrületbe kerget lomha keringésével, zúgásával, a legegyszerűbb egy papírtörlővel megfogni és lehúzni a WC-n. Arra ügyeljünk, hogy ne nyomjuk össze őket, különben kibocsájtják a kellemetlen szaganyagot magukból.

A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal, Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztályának Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása szerint napsütéses időben a házfalakon vagy a lakásokban, főleg az ablakok környékén tűnnek fel, de sötétedés után is zavarhatják nyugalmunkat a zúgva repülő példányok. A számuk változó, de helyenként akár tömegesen is előfordulhatnak.