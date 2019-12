Pont jó lesz a ponty: leginkább decemberben kerül asztalra a halétel

Az ünnepi ­menü kötelező ­kelléke a halétel. Az egri piacon működő halbolt éves forgalmának kétharmada decemberre koncentrálódik. Fogyasztás tekintetében a karácsony „mindent visz” az üzletvezető szerint.

A megyeszékhely Katona téri piacán üzemeltet halboltot Endrődi Zsoltné. Az üzletvezető a Heol kérdésére azt mondta, hogy idén is ugyanolyan élénk a forgalom, mint az utóbbi években mindig. A vevők nem keresnek különleges termékeket, a ponty a legnépszerűbb. A kínálat most az irdalt pontyfilével bővült náluk. Teljesen szálkamentes, és úgy néz ki, hogy ez sláger lesz. Bár 3600 forint kilogrammja, azaz nem mondható éppen olcsónak, de a kelendővé teszi, hogy nem kell a szálkától tartani.

Megtudtuk, a klasszikus tiszai halászlé a reneszánszát éli. A fogás elkészítéséhez szükséges összes hozzávalót, így a passzírozni való részeket, a fejet, farkat, apróhalakat, a belsőséget, illetve magát a halszeletet is beszerezhetik náluk a háziasszonyok, tudtuk meg.

– Az élénk forgalmunk miatt reggel 6 órára hoztuk előre a nyitást. A korai órán még nem sokan vannak, de nyolc után már hosszú sor kígyózik. Mint minden évben, most is keresett a lazac és a süllő is. Érkezik egész csuka is, ez a fajta korábban még nem szerepelt a kínálatunkban. A vásárlók rohama úgy Mikulás napja óta tart. Tapasztalataink szerint sokan kivárják a vásárlással az utolsó pillanatot. Például azért, mert akkor jönnek rá, hogy mégiscsak halászlevet tálalnának az ünnepen – nyilatkozta az üzlet­vezető.

Endrődi Zsoltné elmondta azt is, hogy a karácsonyi egy hónap alatt az éves forgalom kétharmad részét dolgozzák le. Elég nagy még a különbség a forgalomban, de érezhető, hogy növekszik az érdeklődés a hal iránt év közben is.

– Megfigyelhető egész évben, hogy kezdünk rászokni a halfogyasztásra, de a karácsonyi kereslet azért még mindent visz – tette hozzá.

A Hírlap információi szerint élő halat a megyeszékhelyen a piacon és a Tesco-parkolóban lehet beszerezni. Egerhez legközelebb Poroszlón és a többi Tisza­-parti faluban, valamint Szilvásváradon szerezhetik be ezt az ünnepre készülők. A másik két nagyobb városunkban is kaphatunk uszonyosokat. A gyöngyösi piacon és az egyik hatvani kiskereskedelmi üzletlánc parkolójában is árulnak élő halat.

Úgy tudjuk, hogy mielőtt hat éve elfogadták a ­halászati törvényt, a pikkelyesek jelentős részét a Tisza-tavi halászok szállították. A törvényi változást követően most már a Hortobágyi Halgazdaságtól vásárolják fel az ­eladásra szánt árut. Miután halászni már nem szabad, vagy csak különleges engedéllyel lehet, ezért nem marad más, mint tenyésztett halat árulni.

Így tesz Szarvas György halkereskedő is, aki Tiszafüredről jár az egri Katona téri piacra árusítani. Másfél évtizede minden karácsony előtt a kinti standokon kínálják a termékeiket a munkatársaival. Akad náluk folyami és törpeharcsa, busa, kárász és ponty is. A kereskedő szerint szeretik a vásárlók az élő halat, s bár leginkább a ponty az idén is a sláger, de jól fogy a folyami harcsa is.