Pótlékmentesen fizethetőek a helyi adók szeptember közepéig Egerben

Az egri önkormányzati adóhatóság minden adózót időben értesít a fizetési kötelezettségéről postai illetve elektronikus úton, segítve ezzel az önkéntes adófizetést.

Az elektronikus tárhelyre már meg is érkeztek az adószámla értesítők – tájékoztatta portálunkat Pócsik Attila önkormányzati sajtóreferens, aki arra kéri az adófizetőket, hogy minden érintett figyelje az e-mail üzeneteket valamint, hogy töltse le az üzenetben található értesítőt. Felhívja a figyelmet arra is, hogy azok az adózók kapnak az elektronikus tárhelyre vagy postán a megadott címére adószámla-értesítőt, akinek ezer forintot meghaladó fizetési kötelezettsége van, illetve lesz 2020. szeptember 15-ig az önkormányzati adóhatóság felé, ami lehet adótartozás vagy adókövetelés is.

Kiemelte, hogy a magánszemélyek többnyire postai úton kapnak majd értesítést. Az egyéni vállalkozók, gazdálkodók és azok a magánszemélyek, akik elektronikus kapcsolattartást kértek elektronikus úton várhatják az adószámla-értesítőket.

Pócsik Attila arról is beszámolt portálunknak, hogy az adófizetés módja alapvetően attól függ, hogy valaki pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett-e vagy sem. A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózóknak a fizetési kötelezettségeiket belföldi pénzforgalmi számláikról történő átutalással szükséges teljesíteni.

Abban az esetben, ha pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózóról van szó, a fizetési kötelezettséget belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással köteles teljesíteni. Az Elektronikus Önkormányzati Portál minden adózó számára elérhető, így az ügyfél az önkormányzathoz tartozó fizetési kötelezettségét elektronikus úton teljesítheti, az interneten keresztüli bankkártyás fizetés segítségével – ismertette.

Pócsik Attila további fizetési módokról is informálta oldalunkat: a postai úton megkapott csekk alkalmas az iCsekk szolgáltatással történő adófizetésre is, valamint az adóhatóság ügyfélszolgálati irodáján – POS terminálon – is lehet bankkártyával fizetni minden egrinek, legyen vállalkozás vagy magánszemély.

Hozzátette, hogy a megyeszékhelyen életbe lépett adókönnyítések miatt a helyi iparűzési adóbevallás és adóbefizetés határideje is május 31-éről szeptember 30-ára változott, így az adózó a 2020. április 22-e és 2020. szeptember 30-a között esedékessé váló éves és soron kívüli helyi iparűzési adóbevallás-benyújtási és az ezzel egyidejűleg teljesítendő adófizetési, valamint a következő adóelőleg-fizetési időszakra szóló adóelőleg bevallás benyújtási kötelezettségét 2020. szeptember 30-ig teljesítheti.

További részletek ITT olvashatóak.