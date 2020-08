Probléma az egri parkolóháznál: nem tudni, kinek a hatásköre a megoldás

Egyszerűbb lehetne a közlekedési rend a Katona ­téri parkolóház kihajtási oldalánál, némi módosítással. Így ­véli Kárpáti Endre siroki olvasónk, aki tavaly szeptemberben fordult először javaslatával az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt., illetve Eger önkormányzata városüzemeltetési irodájához. Mivel közérdekű beadványára szerinte nem igazán kapott érdemi választ, nemrégiben szerkesztőségünknek is megküldte levelét, amit mi is továbbítottunk az illetékeseknek, választ várva.

Olvasónk úgy gondolja, hogy a parkolóház kihajtási oldalánál forgalombiztonsági szempontból a balra kanyarodás engedélyezése kézenfekvőbb és biztonságosabb megoldás lenne a jelenleginél, épp ezért ­kéri javaslatának átgondolását, kivitelezhetőségének kivizsgálását.

Kárpáti Endre tavaly szep­temberben írta meg először észrevételét az érintetteknek. Akkor Kiss Zoltán, a városüzemeltetési iroda csoportvezetője így válaszolt: Eger önkormányzata a helyi utak kezelője, így a Zalár utca kezelése is irodánkhoz tartozik. Az ön által jelzett probléma azonban nem a Zalár utcai forgalmi rendre, hanem a parkolóházból történő kiközlekedés forgalmi rendjére vonatkozik. Mivel a parkolóház üzemeltetője az Evat Zrt., így a tárgyi probléma kivizsgálása az üzemeltető feladatkörébe tartozik.

Mivel semmi nem változott az elmúlt hónapokban, a kö­zelmúltban újabb levelet küldött olvasónk az Evat Zrt.-nek. Ebben újfent megírta, a jelenlegi gyakorlat szerint – ha a jármű vezetője betartja a szabályokat – sokszor akadályozza a forgalmat, saját magát veszélyezteti. A jobbra kanyarodással olyan utcába terelődik a parkolóház forgalma – Knézich Károly utca –, ahol a kórházi forgalom és parkoló keresgélése miatt egyébként is túl sűrű a forgalom. Itt még inkább veszélyes a gyors áthaladás, mintha az ember az eszére hallgatva visszafordulna.

Olvasónk tapasztalata szerint, ha a parkolóházból legálisan balra kanyarodhatnának az autósok, ­behajtási torlódás nem keletkezne, a kórházba történő behajtást nem akadályozná a jelenlegi szabályozás. Megítélése szerint a parkolóházból történő jobbra kanyarodás szerencsétlen szabályozás, amit a járművezetők többsége ráadásul érthetően figyelmen kívül hagy.

Olvasónk a napokban az EVAT Zrt. jogi képviselőjétől, dr. Pallagi Gábortól kapott részletes tájékoztatást a cég vezérigazgatójának megbízásából. Ebben az áll, hogy a javaslattal egyetértenek, annak megvalósulását támogatják, ám ennek kivitelezése nem az ő hatáskörük.

A parkolóház előtti rész, útpadka és a rajta elhelyezett közúti jelzőtábla a közút – azaz közterület – részét képezi, így a leírtakra tekintettel az önkormányzat mint a közút kezelője és tulajdonosa rendelkezik jogosultsággal és hatáskörrel a javaslat végrehajtására. A parkolóházat az EVAT Zrt. bérleti jog alapján üzemelteti. Ezen szerződéses jogviszony nem teszi lehetővé a parkolóház kihajtási rendjének megváltoztatását.

Az EVAT Zrt. lapunknak megküldött tájékoztatásban az is szerepel, hogy Kárpáti úr felvetésével mélységesen egyetértenek, és minden, a cég részéről tehetőt megtettek és megtesznek a jövőben is a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság felé, hogy az ügy mindenki számára megnyugtatóan záródjon.

Olvasónk úgy gondolja, hogy a parkolóház kihajtási oldalánál forgalombiztonsági szempontból a balra kanyarodás engedélyezése kézenfekvőbb és biztonságosabb megoldás lenne a jelenleginél, épp ezért továbbra is kéri javaslatának átgondolását, kivitelezhetőségének kivizsgálását. Kárpáti Endre szerint a parkolóház kihajtásánál el kellene távolítani a „Balra kanyarodás tilos” és a „Kötelező jobbra hajtás” közlekedési táblákat, mivel a parkolóházból kihajtó járművezetők többsége a tiltások ellenére balra kanyarodik. Teszik ezt logikusan, mivel így lényegesen rövidebb úton jutnak el a Széchenyi István utcához, ahol balra is és jobbra is továbbhaladhatnak. Ez a megoldás a most a járművezetőknek tilos, de szimpatikus. A jelenlegi szabályozás a járművezetőknek szabályos, de nem szimpatikus. A megoldás szerinte egyszerű lenne és nem járna nagy költségekkel. Legalizálni kellene a közlekedőknek kedvezőbb gyakorlatot. A kérdés, ez kinek a feladata és hatásköre pillanatnyilag.