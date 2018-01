Programokkal gazdagon indul az év az egyetemen

Nem szűkölködött eredmények bemutatásában az Eszterházy Károly Egyetem évindító sajtótájékoztatója.

A hétfői eseményt – egy rövid kultúra napi műsort követően – egy együttműködési megállapodás megkötésével indították. Az egri származású dr. Besenyő János ezredes, a Honvéd Vezérkar Tudomány Kutatóhely vezetője elmondta: jól működő gyakornoki programjukhoz immár az Eszterházy Károly Egyetem is csatlakozik, s ennek egy része lesz az is, hogy a nemzetközi tanulmányok szaknak új lendületet adjanak. Kitért arra is, hogy a városban önkéntes műveleti tartalékos századot alakítanak ki.

Kalóné Szűcs Erzsébet, a felvételi és képzésszervezési osztály vezetője az elmúlt héten rendezett Educatio kiállítás egyetemi sikereiről, s a héten szervezett nyílt napok programjáról tájékoztatta a jelenlévőket. Dr. Váczy Kálmán a tudásközpont igazgatója és Lőrincz György borász a február 21-23-ai, immár XIX. Szőlészeti borászati konferencia témáiról és jelentőségéről beszélt, míg dr. Kusper Judit intézetigazgató a Kortárs Hangon pályázat nyújtotta lehetőségeket ismertette, végül dr. Murányi Zoltán, a Varázstorony igazgatója és Légrádiné Kőházi Tímea, a gyakorlóiskola igazgatója mutatták be a február 2-3-án a városban szervezett TUDOK Műszaki- és Reáltudományi Tematikus konferenciájának programját.

Nem maradt el a pályázati sikerek összefoglalója sem. A legutóbbi három projekt ezúttal a közoktatásban résztvevő tanulókat célozza meg.