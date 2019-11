Programot dolgoztak ki Tarnabodon, hogy ne legyenek kóbor kutyák

Utcán csatangoló ­kutyáktól szeretné mentesíteni a falut több szervezet is az önkormányzattal együttműködve. Az évek óta tartó ­problémára kínálnak megoldást is, erről falugyűlésen tájékoztatták a község lakóit.

Kutyatartásról és a kóbor ebekkel kapcsolatos problémák megoldásáról tartott megbeszélést nemrégiben az önkormányzat. Pető Zoltán polgármester a Heol kérdésére úgy fogalmazott, évek óta minden falugyűlésen szó esik a kóbor kutyákról, mint az egész települést érintő problémáról. Azt már régóta belátták, hogy az eddigi eljárás nem hozza meg az eredményt, a kóbor állatok befogása és elszállítása csak ideiglenesen hozott megoldást. Csak addig volt kóbor ebektől mentes a község, amíg a tulajdonosok be nem szereznek új házi kedvenceket. Hozzátette, a tulajdonjog letagadható, hiszen nem oltatták és csippeltették be a kóbor állományt, illetve sokszor azokat a négylábúakat sem, amelyek nem tudnak elmászkálni otthonról.

– Az önkormányzatnak szigorúbb ebtartási rendeletet kell alkotni szankciókkal együtt, továbbá fontos az, hogy ez egy közös munka, amiben a lakosságnak is részt kell vállalni. Ha ez nem megy, akkor a rendeletben büntetéseket is megfogalmazunk és alkalmazunk. Viszont elsősorban nem büntetést, hanem megoldást kínálunk – jelentette ki a községvezető.

Hangsúlyozta, a programban az alábbi irányt jelölték ki, továbbra is elkerülhetetlen a kóbor kutyák begyűjtése, ezt viszont most már gyakrabban kell végrehajtani.

– A nem kóbor kutyák gazdái részére ingyen ajánljuk fel a veszettség elleni oltást, csippelést és az ivartalanítást, így az ebek azonosíthatók lesznek, s nem szaporodnak tovább a kóbor négylábúak. Mindemellett önkormányzati rendelet szerint kettő vagy több kutya tartása jegyzői engedéllyel lehetséges, ő vizsgálja majd a tartás körülményeit, a kutyák lakóhelyének biztonságos elkerítését, illetve állatvédelmi szempontok szerint is jár el – ismertette a falu polgármestere, hozzátéve, aki nem szeretné ivartalanítani kedvencét, az köteles minden állattartással kapcsolatos szabályt betartani, oltatni és csippeltetni a saját költségén.

Úgy fogalmazott, az a cél, hogy ne legyenek kóbor kutyák Tarnabodon, továbbá azokat az állatokat, amelyek nem az utcán mászkálnak, ivartalanítsák, csippeltessék és oltassák be, illetve azok a gazdák, akik nem veszik igénybe a szolgáltatást, feleljenek meg minden szabálynak! A belügyminisztérium támogatásával megvalósuló program lebonyolításában részt vesz többek között a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, az önkormányzat, s több menhely is. Pető Zoltán elmondta azt is, a kiválasztott harminc település közül Tarnabodon indul el először a program, mely a megyében egyedülálló.

A település vezetője közölte, a témában csütörtökön tartottak falugyűlést, amelynek alkalmával mindenről tájékoztatták a helybelieket. Céljuk volt, hogy őket is bevonják a probléma megoldásába, hiszen a közeljövőben elkezdődik a folyamat a községben.

