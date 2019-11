PSA-szűréssel és jótékonysági sütivásárral hívták fel a figyelmet a férfiak egészségére Egerben

Egerben ehhez kapcsolódva az uraknak ingyenes PSA-szűrést és orvosok részvételével kerekasztal-beszélgetést tartottak a Regionális Egészségügyért Közhasznú Alapítvány (REGEA), a MentsManust Mozgalom és a Movember Magyarország Egyesület közös szervezésben szerdán a városházán.

A beszélgetésen az érintettek meséltek a gyógyulásuk történetéről, az orvosok pedig a férfidaganatokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról. Egyúttal Kovács Máté leukémiás kisfiú gyógykezelésének költségeire gyűjtve jótékonysági sütivásárt is hirdettek.

Psenyeczki-Nagy Klára, a REGEA elnöke elmondta, az a cél, hogy felhívják a férfiak figyelmét a szűrővizsgálatok fontosságára.

– Sok bátor férfi megjelent a rendezvényen, és részt vett a szűrésen, amely igen egyszerű, mivel egy csepp vérből meg tudták állapítani, hogy van-e valamilyen prosztata­rendellenességük – mondta.

Az egri Molnár László évekkel ezelőtt lett érintett a prosztatarákban, most pedig a MenstManust Mozgalom aktivistája. Nyolc évvel ezelőtt diagnosztizálták nála a betegséget, azóta viszont meggyógyult, teljes életet élhet. Úgy fogalmazott, a nőknek nagy szerepük van abban, hogy a férfiak eljárjanak vizsgálatokra.

– Sokan azt hiszik, hogy ez egy bonyolult eljárás, amitől tartani kell, de teljesen hasonló módon zajlik, mint egy vércukorszintmérés. Úgy látom, van igényük a férfitársaimnak arra, hogy beszéljenek erről a problémáról. Akad, akinek nincs kivel megosztani a problémáját. Sok férfi úgy áll hozzá, hogy neki nem lehet ilyen betegsége, hiszen nincs tünete. Ha pedig valakinél diagnosztizálják a kórt, akkor úgy hiszi, csak az orvoson múlik a gyógyulása. Akad olyan is, aki pánikba esik, és nem akar beszélni róla – fejtette ki. Mindezeknél pedig többet ér a megelőzés.

Átkerült a betegség a krónikus betegségek listájára

Dr. Darvai László háziorvos, belgyógyász közölte, a prosztatadaganat statisztikailag a férfilakosságnak a második leggyakoribb rosszindulatú daganata hazánkban és az európai országokban is. – Az esetek jelentős részében az időseket érinti, viszont egészen fiatal korban is jelentkezhet. Ami igazán jellemző a prosztatadaganatra, hogy rendkívül tünetszegényen képes kialakulni, specifikus jelei nincsenek. A tünetek lappangók, alattomosak, általában a vizeletürítés rendellenességével kapcsolatosak, ugyanúgy mint a jóindulatú prosztatamegnagyobbodásé is. Mivel nem jellemzők panaszok, ezért rendkívül fontos az időbeni felismerés. Szűrővizsgálat nélkül ezt a betegséget nehéz korán diagnosztizálni – tudatta, majd hangsúlyozta, ezekben az esetekben viszont a korai felismerés teljes gyógyulással járhat.