Pünkösdkor csaknem teltház várható Heves megye szállodáiban

A kormány a fokozatosság elve alapján, a koronavírus ellen beadott védőoltások számához igazítva, több lépcsőben indítja újra a turisztikai ágazatot. Immár a szállásadók is nyithattak, s a pünkösdi hétvége előtt arra voltunk kíváncsiak, hogyan állnak a foglalásokkal.

Ezt ne hagyja ki! Krákogva jelezte Karácsonynak Gyurcsány, ne feleljen az újságírói kérdésre (videó)

A turizmus fokozatos újraindításával a szálláshelyeken naponta ismét egyre nagyobb számú belföldi vendég fordul meg. A pünkösdi hétvége mindig kiemelkedő volt megyénk szállásadóinak életében is, a lapunknak nyilatkozók idén is örülhetnek.

Az egerszalóki Saliris Resort Spa & Konferencia Hotelben már korán beteltek erre a három napra a helyek. Szabó Katalin, a hotel igazgatója elmondta, május 7-én nyitottak, s a rendeletek megjelenése után két héttel már nem tudtak szobát kínálni erre az alkalomra.

– Mivel zenés-táncos rendezvények nem tarthatók, így visszafogott ünnepre készülünk – tette hozzá. Kiemelte, vendégeik a szabályokat maradéktalanul elfogadták és betartják.

Harmati Judit, a Hotel Eger & Park igazgatója hasonlóképpen fogalmazott. Közölte, közel kilencven százalékos a foglaltsági arány. Egyebek között vízitornával, szaunaszeánsszal, kisvasutazással is várják az érkezőket.

– A nyitás óta folyamatosan emelkednek a foglalási számok. A házat előkészítettük, gördülékenyen megy minden, valamennyi kollégánk megfelelően felkészült – részletezte.

Mint kifejtette, érkeznek vissza a törzsvendégeik is. Az esetleges panaszosokat megnyugtatták, mivel a látogatók mára minden szabályt elfogadtak. Az igazgató kiemelte az értékesítési csapatát is, a visszajelzések egytől-egyig pozitívak. A jövőbe tekintve is bizakodó Harmati Judit, szavai szerint persze, minden az oltakozás folyamatosságától függ. Kiemelte, ennek az időszaknak a fő feladata a bizalom visszaépítése.

Eger térségének kisebb szállásai is népszerűek. Ilyen a parádi Erzsébet Park Hotel is. Szabó Alexandra marketingmenedzser tudatta, szinte teltházuk lesz pünkösdkor. A május 6-ai nyitásuk után egyre növekvő érdeklődést tapasztalnak, s ez, úgy tűnik, kitart a főszezonra is. Az ünnepre olyan programokkal készülnek, amelyek megfelelnek a hatályos rendelkezéseknek, stand up comedy-re, bűvészshow-ra, bográcsozásra számíthatnak a vendégek.

– A hozzánk érkezők megértik a szabályokat, abból adódott némi probléma, hogy a már beoltottak igazolvány hiányában nem tudtak jönni, de átfoglalták az eredeti időpontjukat. Nyilvánvalóan a védettségi kártya megléte valamennyire kihatással van a foglalásokra, de az applikáció megjelenése ebben is sokat segített – tette hozzá.

A Mátrafüredi Avar Hotel tulajdonosa, Nehéz Tamás is hasonlóan látja az ünnepet és a nyarat is. Mint mondta, várakozáson felüli a foglalási szám. Átfogó takarítás, s a kollégák oltakozása után teljes készültséggel tudtak nyitni, s már most töltődik a nyaruk is.