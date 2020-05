Pünkösdkor már a siroki, a kisnánai és az egri vár is várja a látogatókat

Jó hír a pünkösdi hosszú hétvége előtt, hogy kedvelt kirándulóhelyeink, történelmi váraink is készen állnak a látogatók fogadására.

Igaz, a múzeumokba, az épületekben lévő kiállítóhelyekre még nem léphetünk be, ám a várakat és környéküket már bejárhatjuk. Az egri vár szabadtéri területei május 9-e óta látogathatók, mégpedig sétajegy ellenében. A hatévesnél kisebb gyerekek és a hetven év fölöttiek számára a belépés ingyenes. Az egri állandó lakcímmel rendelkezőknek sem kell fizetniük. A sétajegy megvásárlásával egy, az Egri vár vitéze által tartott szabadtéri tárlatvezetésen vehetnek részt, melyek az információs ponttól indulnak megadott időpontokban.

A siroki vár környéke is megújult, már itt is bejárhatók a szabadtéri területek. Az önkormányzat a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal közösen újították fel a várhoz vezető korlátokat. Így biztonságosabbá vált a meredek út utolsó kétszáz métere. A látogatókat kérik, hogy a biztonsági előírásokat a szabadban is tartsák be.

Kisnána vára is megnyitotta kapuit. Az előírásokat figyelembe véve annak teljes területe látogatható, de a rendezvényteremben nem tartanak 3D-vetítést. Kérik a vendégeket, hogy a másfél méteres távolságot tartsák meg. Szeptember végéig 10 és 17 óra között tart nyitva a létesítmény.