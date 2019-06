Queent, Abbát is fújtak a zenészek az Érsekkertben

Közel háromszáz fúvós zenélt vasárnap az Érsekkertben, a Magyarok Vására keretében megrendezett II. Fúvószenekari Fesztiválon.

A zenészek több mint hatvan számot adtak elő a történelmi magyar indulókon át a mai népszerű slágerekig, igyekeztek minden korosztály kedvében járni. Gulyás László, a fesztivál művészeti vezetője köszöntőjében elmondta, összesen nyolc zenekar lép fel, többségük a megyéből, de Tiszafüredről és Mezőkövedről is érkeztek fúvósok. Hozzátette, mintegy kétszáznyolcvan zenész muzsikál a nap során, de szeretnék elérni, hogy néhány éven belül ez a szám ötszázra emelkedjen.

Minden együttes huszonöt percet zenélt, Queen-, ABBA és rock and roll slágerek is felcsendültek, a program zárásaként pedig délután a zenekarok közösen is felléptek.

A rendhagyó alkalomra a Magyarok Vására szervezői is készültek, a megszokott termékeken kívül kézműves sörök, tyukodi pálinka és tízféle lángos is kapható volt, akinek ahhoz volt kedve, akár egész nap élvezhette a fesztivált az Érsekkertben.

Közel háromszáz fúvós lépett fel a fesztiválon Fotó: