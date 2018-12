Rangos európai díjakat nyert a fiatal erdőkövesdi idegenvezető

Több európai országot megjárva, öt idegen nyelvet beszélve, két szép európai minősítést elnyerve Erdőkövesden szeretne igazi otthonra lelni. A felkészült, kreatív, fiatal idegenvezető munkáját szép nemzetközi eredmények kísérik.

Közel egy éve ismerem Makó J. Ádámot, akivel a községben találkoztam először. Már akkor rácsodálkoztam, hogy mit keres egy világot járt, sokat tanult, tehetséges fiatalember ezen a parányi észak-hevesi településen. Mosolyogva mesélte, hogy amikor először kirándult ezen a vidéken a barátaival, azonnal érezte, hazatalált, ezen a helyen szeretne élni, boldogulni a hétköznapokban. Néhány hete egy internetes közösségi fórumon kaptam fel a fejem a szakmai sikereit jelző rangos elismerésekre. Egy hónapja a Történelmi Idegenvezetői Cég kategóriában – Tour ­Esprit Libre – az év magyarországi történelmi idegenvezető cége elismerést ő nyerte el. Két hete a Luxus Idegenvezető Európai Díjról értesítették, s ezzel együtt ő lett az év kulturálisutazás-szervezője.

Ádám, eredetileg ólomüveg- és épületfa-restaurátor, de részben a hazai, szűkös anyagi és szakmai lehetőségek miatt közel tizenöt évig élt szerte Európában, köztük Hollandiában és Franciaországban. Mivel az angol mellett mindkét nyelvet folyékonyan beszéli, először idegenvezetőként, majd később társtulajdonosként kapcsolódott be a BeyondBudapest csapat munkájába. Angolul, németül, franciául, hollandul és flamand nyelven társalog anyanyelvi szinten. Meséli, a hazatérését követően egy multi cégnél helyezkedett el, ám azt hamar belátta, hogy az ő habitusával nehezen egyeztethető össze ez a foglakozási forma. Tehetséges, érzékeny művészemberként azt is látta, hogy az alkotásaiból nehezen élne meg. Mivel imádja a történelmet, nyitott minden kulturális értékre, eleinte kisebb csoportoknak szervezett tematikus sétákat Budapesten. Barátai biztatták, folytassa. Tervezett barangolásai során az érdeklődő turistákat olyan különleges helyekre vitte, amelyek számára is meghatározóak.

Így tartott például az Európai Szakszervezetek ülése után egy „munkás sétát”, ami a Vasas székházból indult. Emlékeiből gyúrta össze a tematikát. Mivel édesanyja a már megszüntetett Magyar Hajó- és Darugyárban dolgozott 30 méter magasban, mint darus, s ő maga angyalföldi gyerekként a családdal együtt a Vasas FC-nek drukkolt, személyes emlékeivel színezve mutatta meg ezt a világot az érdeklődőknek.

Bebizonyította, hogy humán érdeklődéssel és bölcsész vénával is lehet profi idegenforgalmi vállalkozást létrehozni. A 2007-ben alapított BeyondBudapest évek óta egyre sikeresebb budapesti tematikus városjáró túrákat kínál. Ádám 2012-től vált a cég társtulajdonosaivá.

Budapesten a VIII. kerületet a hozzá társuló negatív előítéleteken túl is bemutatni akaró idegenforgalmi vállalkozást 2007-ben alapította az ELTE TTK-n végzett Baglyas György és Domján Manó. Az eredetileg 40 ezer forintból alapított vállalkozás aztán annyira eltalálta a közönségigényeket, hogy túl is nőtt a menet közben családot is alapító cégalapítók elképzelésein, akik házaspárokként építették tovább közös jövőjüket, és adták el Ádáméknak a vállalkozást.

Makó Ádám szerint a csapata és a jó vezetés egyik fő titka, hogy minden kolléga a számára testre szabott munkakörökben, feladatokban tudjon kiteljesedni. Egyszóval: abban, amit szeret. Ezek a vezérelvek azután sem változtak, miután egy új vállalkozást hozott létre, a Tour Esprit Libre vagyis Szabad Szellemű Séták nevű belföldi és idegenforgalommal foglalkozó társaságot.

Miért éppen Erdőkövesd?

Ádám világlátott emberként, minden értékre nyitott turistaként néhány éve járt először Erdőkövesden. Megérintette a táj szépsége, az emberek közvetlensége. Úgy érezte, a munkája mellett a hétköznapokban ez lehet az igazi otthona. Megalapította az Igazvölgy Kulturális Egyesületet, amelynek célja a település és környéke gazdag történelmi és kulturális értékeinek népszerűsítése. Dolgozik azon, hogy minél népszerűbbé váljék a falu. Kapcsolatokat épít és ápol a határ menti szlovák települések idegenforgalomban érdekelt szereplőivel. Ha hagyják dolgozni, és segítik munkájában, nagy lendületet kaphat az itteni értékek népszerűsítése.

