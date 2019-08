Recsegett a parketta, koccantak az üvegek: sokak álmát megzavarta a hétfői földrengés

Földrengés rázta meg hétfőn éjjel fél kettőkor a megyét, Heves közelében a Richter-skála szerinti 4,1-es magnitúdójú rengést mértek. A földmozgást tucatnyi településen érzékelték, a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium munkatársa szerint még Vácon és Miskolcon is érezni lehetett a rengést.

Több tucatnyi olvasónk is felfigyelt a földrengésre, olyan is akadt, aki úgy megijedt, hogy kiszaladt az udvarra. Sokan ébredtek fel az összekoccanó üvegek hangjára, többeknél a háziállatok is ijedten felriadtak a földmozgásra. Egy tarnaörsi nő szerint nagyjából fél percig tartott a rengés, ő az ágyában ébredt fel rá, míg egy hevesi hölgynél egy virág is leesett a tartójáról a földrengés miatt.

– Éjjel fél kettőkor rengett a föld Heves mellett, 14 kilométeres volt a rengés fészekmélysége, 4,1-es volt a magnitúdója, ez egy kis, közepes rengésnek tekinthető – mondta el lapunknak Mónus Péter. A Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium tudományos munkatársa hozzátette, hazánkban nem gyakoriak az erősebb földrengések, a hétfői is azért jelentős, mert nagyon sokan érezték számos településen, többek között Átányban, Boconádon, Füzesabonyban, Kazincbarcikán, Mezőzomborban, de még Miskolcon és Vácon is. Mint mondta, hogy mi okozhatta a rengést, nem tudni, hazánk a földkérget beborító lemezek belsejében fekszik, nem lehet a törésvonalakhoz kötni a földrengést. A szakember az utórengésekről úgy fogalmazott, előfordulhatnak, de nem törvényszerűen, van, hogy nem egyáltalán nem követi ilyen a földrengéseket.

Ez már idén a negyedik rengés volt

Mónus Péter egy kisebb hazai földrengés összefoglalóval is szolgált. Mint mondta, Magyarországon az eddigi legerősebb rengés 1763-ban Komáromban volt, az akkori adatok szerint nagyjából 6,3 erősségű volt a földmozgás. De jelentős még az 1956-os dunaharasztiban mért 5,6-os rengés, 1985 augusztusában pedig Berhidán volt jelentős rengéssorozat.

Megyénkben hat éve Tenken 4,8-as erősségű rengést mértek, akkor házfalak is megrepedtek, azóta azonban csak gyengébb földrengések fordultak elő, azok is jellemzően Heves és Tenk közelében. Idén a hétfőin felül még három, jelentősen kisebb rengés volt a térségben, egy 2,2-es erősségű februárban, kettő 2-es magnitúdójú pedig júniusban.

Hat éve milliós károk keletkeztek

Házfalak repedtek meg, kémények dőltek le 2013. április 23-án, amikor egy 4,8-as erősségű rengés rázta meg Heves, Erdőtelek és Tenk térségét, a földrengést pedig számos utórengés is kísérte. Tenken akkor 370 ingatlanban keletkezett kár, a legnagyobb összegű helyreállítás tízmillió forint volt. Átányban ugyanezen rengés miatt 367 ingatlan károsodott, a kistérségi családsegítő épületében akkora kár keletkezett, hogy ki is kellett üríteni.

Mónus Péter elmondta, érdekes, hogy mekkora a különbség a 4,1-es és a 4,8-as rengés között, hiszen utóbbi már komoly károkat okozott. A becslések szerint a 4,5-ös, és az attól nagyobb rengések okozhatnak gondot, a kisebb földrengésektől azonban nem kell tartani.

