Rég nem dolgozott ennyi közmunkás Átányban

Közterületeket gondoznak és az önkormányzati ingatlanokat takarítják a közfoglalkoztatottak Átányban. A programban való részvétel jó ugródeszka ahhoz, hogy elhelyezkedhessenek.

Elindította felzárkóztatást szolgáló közmunkaprogramját az önkormányzat júliusban. Ebben 75 személy foglalkoztatására nyílt lehetőségük október 31-éig, de bíznak benne, hogy lesz lehetőség legalább év végéig a program meghosszabbítására – közölte Jámbor Dénes polgármester.

– A szerződésben rögzített keretszámot sajnos még nem sikerült teljes mértékig feltölteni. Jelenleg hetven emberrel dolgozunk a programban, de vannak új jelentkezők is. A munkákat Kakas András programvezető irányítja, az ő munkáját Lólé Valentina adminisztrátor, munkavezetőkért és a szerszámokért felelős raktáros is segíti. A megnövekedett dolgozói létszám a polgármesteri hivatal dolgozóinak is pluszfeladatokat ad.

A programban foglalkoztatottak a közterületeket gondozzák, és az önkormányzati ingatlanok környékét takarítják. Külterületi utak mentén irtják a bozótot, és a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel kötött megállapodás alapján a bekötőút két oldalát tartják karban. Ezenkívül illegális szemétlerakók megszüntetése és az utak mentén eldobált szemét összeszedése is a feladataik közé tartozik – fogalmazott.

Hangsúlyozta, évek óta nem volt ilyen nagy létszámú közmunkaprogramjuk. Azért is van ennek nagy jelentősége, hiszen azok is elfoglaltsághoz juthatnak, akiknek korábban nem volt rá lehetőségük.

– Nagyon jó a fogadtatása a programnak a regisztrált munkanélküliek, s általában a község lakossága körében. Azoknak az álláskeresőknek, akik korábban csak a foglalkoztatást helyettesítő támogatásból tudtak megélni, a közmunka bére is nagyon nagy segítség. A foglalkoztatottak az eddigi munkavégzés során több kilométer hosszan kitakarították a járdát, annak nyomvonalát, a falu központjában rendbe tették a parkokat, a betonlappal borított járdaszakaszokat. Több gazdátlan elhagyott ingatlant is kitakarítottak – részletezte. Hozzátéve, a közparkokat is folyamatosan karbantartják, s új virágokat is ültetnek. A takarításból származó fanyesedéket pedig ágdarálóval ledarálják, és télen a közintézmények fűtésére hasznosítják.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy az önkormányzat kísérleti jelleggel vetőmag-előállításra ipari kendert vetett, illetve a növényápolási munkákat is a program dolgozói végezték. Arról is szólt, hogy az önkormányzati, külterületi utak mentén húzódó cserjés terület már több méterre benőtt a szántó területekbe. A termőföld védelme érdekében pedig fontos ezek továbbterjedésének megakadályozása.

– Terveik között szerepel a járdafelújítás, további illegális szemétlerakók felszámolása, és a hivatal felújításában is közreműködnek majd a dolgozók. A legkedvezőbb az lenne, ha minél többen elhelyezkednének a munkaerőpiacon. Ehhez jó ugródeszka a közmunkaprogram – jegyezte meg.