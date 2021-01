Rég várt fejlesztések valósulhatnak meg idén Heves megyében

Bővelkednek tervekben a dél-hevesi települések önkormányzatai. Céljaik között rég várt fejlesztések is szerepelnek, remélik, megvalósítani is sikerül azokat. A megnövekedett gyerekszám miatt több helyen új bölcsődék építését is célul tűzték ki.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Az utak, járdák építését szeretnék folytatni idén is Tarnaszentmiklóson. A polgármester elmondta, a temetőben elkészül az aszfaltos útburkolat, erre elnyerték a pályázati összeget. Oláh Tamás arról is szólt, szeretnék a belülről már megújult szolgálati lakást kívülről is rendbe tenni. Terveik között említette, hogy folytatnák a kultúrház rekonstrukcióját kívül-belül.

– Az épületben már tavaly befejeztük a mosdó kialakítását, de szeretnénk korszerűsíteni a fűtést is, költséghatékonyabbá tenni a működést, szebbé tenni az egészet – fogalmazott. Egy elhagyatott, régi üzletet is szeretnének felújítani. Elképzeléseik szerint vagy múzeummá, vagy bemutatóteremmé alakítanák át, s ezzel is javulna a falukép.

– Az előző évekhez képest jelentősen megugrott a születésszám a faluban, ami nagy öröm, s ezért – ha a ­pályázati lehetőségek engedik – szeretnénk bölcsődét létesíteni – fejtette ki a faluvezető. Már van ötletük, hol épülne fel a minibölcsőde. – A közkonyhánk felújítására pályázni akarunk, mert az már régi és elavult – tudatta. Arról is beszélt, hogy a terveik között még egy kerékpárút létesítése is szerepel, ennek tervezése már folyamatban van.

Szintén az út- és a járdahálózat fejlesztését tűzte ki célul Zaránk polgármestere. Urbán László elmondta, erre igyekeznek Magyar Falu Programon belül pályázni, s uniós projektek segítségével. Szeretnék továbbfejleszteni a temetőt is.

– A 2011-ben épült urnafalban már nem sok hely van. Az a tendencia, hogy egyre többen választják az urnás temetést, ezért egy új falat szeretnénk erre a célra létrehozni – magyarázta. Szeretnék végre megvalósítani a játszótér felújítását is, amire még tavaly nyertek el támogatási összeget a Magyar Falu Programon belül. Úgy látja, márciusban el is kezdhetik a munkát. – Benne vagyunk egy fásítási programban is, harminc fát nyertünk el, ezeket szeretnénk elültetni márciusban a falu közterein – ismertette.

Kiemelte, folytatni kívánják a múlt évben elkezdett rekonstrukciót is a templomon. Jövőre lesz 240 éves az imahely, úgy tervezik, addigra méltó módon újjászülethet az épület. A polgármester azt is megemlítette, hogy szeretnének programokat is megvalósítani idén.

– Bár Zaránk kis falu, az itt élőknek, ahogyan máshol is, már nagyon hiányoznak a rendezvények – vélekedett. Mint kifejtette, terveznek gyermeknapot szervezni, majálist, falunapot tartani. – Emellett augusztus 7-én terveink szerint megtartjuk a lovas napot is, amivel egy régi hagyományt élesztenénk fel. Ez a rendezvény már a hivatalos versenynaptárban is szerepel – ismertette Urbán László.

Tenken hamarosan befejeződik a járda felújítása a hivatal mellett, ezután kezdik el a közösségi tér létesítését. Szopkó Tamás közölte, az iskola szomszédságában lévő két egykori szolgálati lakást alakítanak majd át a célnak megfelelően. Útfelújításra már elnyert pályázatuk van, ennek segítségével fejezik be a Dózsa György út rekonstrukcióját második ütemben.

Szolgálati lakást létesítenek egy önkormányzati ingatlanban.

– Az idei legfajsúlyosabb feladatunk a bölcsőde megépítése lesz – vélekedett a településvezető. Egy 14 férőhelyes intézmény létesül a faluban, a helyszínt is kiválasztották. A bölcsőde több mint háromszáz négyzetméteres lesz, s amellett, hogy nagy játszóudvar tartozik majd hozzá, parkolót is kialakítanak az épület mögött. Szopkó Tamás reményét fejezte ki, hogy az idén néhány programot is megtarthatnak. Ezek közül a Három Nemzedék Napja, amit július végére terveznek, hagyományteremtő céllal jött létre, bízik benne, megrendezhetik a lakóknak.