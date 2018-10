Régészeti feltárás: a Bolt-tető történelmi emlékhellyé vált

A kormány döntése alapján ötvenkettőre bővült a történelmi emlékhelyek száma. A legújabb helyszín az abasári Bolt-tető, amely nemrégiben megkapta a kitüntető címet.

A Bolt-tetőn XI. századi királyi központ maradványai találhatók a község központjában. A régészeti lelőhelyegyüttes Magyarország egyik legjelentősebb kora középkori épített öröksége. A régészeti kutatások arra utaltak, hogy a feltárt épületmaradvány Aba Sámuel magyar király palotája lehetett. A napokban a kormány döntése alapján történelmi emlékhellyé nyilvánították a területet. Az abasári önkormányzatnak nagy tervei vannak ezzel a hellyel.

A magyarországi nemzeti emlékhelyek a magyar történelem legfontosabb helyszínei. Most a Heves megyei település is felkerült a listára.

– A visegrádi vár, a Batthyány-­örökmécses és a Magyar Tudományos Akadémia mellett – csakhogy egy pár ­jelentős helyszínt említsek – most településünk is megkapta az elismerő címet – meséli a polgármester. Dr. Lénártné Benei Anikóval a falu központjában álló valamikori művelődési háznál találkozunk, amelynek udvarán, a Bolt-tetőn XI. századi királyi központ maradványai találhatók. Most még ideiglenesen lefedett, ám a feltárási munkák látványosak.

Ismert: itt temetkezésiterület lehetett

– Az egykori ­művelődési házként funkcionáló épület alatt több száz csontot találtak a helyiek, akik az 1960-as években maguk építették fel az intézményt – magyarázza a település vezetője. – A most már használaton kívüli ház építkezésére az idősebbek még emlékeznek. Ők mesélték el, hogy akkoriban jártak kint az elvtársak, de ezt nem tartották annyira fontosnak. Az épület statikailag stabil szerkezet, amelyet mi később hasznosítanánk, látogatóközpontnak alakítanánk át, úgy, hogy alatta a feltárt részeket látni, vagy látogatni is lehessen.

Óriási jelentőségűek az itt talált leletek

– A régészeti lelőhelyegyüttes a mai Magyarország egyik legjelentősebb kora középkori­ épített öröksége – tudatja a településvezető­.

Az utóbbi évek régészeti kutatásai tisztázták, hogy a feltárt épületmaradványok Aba Sámuel király (1041–1044) rezidenciájához tartoztak. Történeti értékét növeli, hogy egyike azon kevés királyi központoknak, amelyekről a szakemberek tudnak e korból.

– Feltárták egy kör alakú 11 méteres átmérőjű keresztelőkápolna egy részét, több sírhelyet, középkori ékszereket, érméket – említi a polgármester. – Az elvégzett talajradaros vizsgálat felvételein kitűnően látható a palota teljes épülete, amely átöleli a rotundát. A terület műemléki védettség alá került. Szakemberek úgy vélik, Aba Sámuel királyunk sírja a Bolt-tető eddig fel nem tárt részén található.

Tervek vannak, forrás kell a megvalósításhoz

– Önkormányzatunk kész turisztikai fejlesztési koncepcióval, marketingstratégiával, engedélyes és kiviteli tervekkel, építési engedéllyel rendelkezik – árulja el dr. Lénártné Benei Anikó.

Az elképzelések tartalmazzák a feltárás véglegesítését, továbbá a művelődési ház épületében egy interaktív látogatóközpont kialakítását is, amely közel másfél milliárd forintos beruházás. Mint megtudom, a helyhatóság már több alkalommal pályázott hazai és külföldi forrásokra, eddig azonban sikertelenül.

A turizmus is nagyot lendülne a helységben

A faluban egyébként több turisztikai látványosság is fellelhető. Ezzel a megtisztelő címmel a község vezetése úgy gondolja, nemcsak nagy felelősség, hanem nagy lehetőség is jár.

– Végre lehetővé válhat történelmi múltunk bemutatásán túl a turisztikai értékeink kibontakoztatása, nemkülönben a történelmi borvidék ­méltó bemutatása is – ­összegzi a polgármester­.

Hazánknak kiemelkedő jelentőségű A helyszín történelmi emlékhellyé nyilvánítását – az Egri főegyházmegye, a Heves Megyei Kormányhivatal, az egri Dobó István Vármúzeum, Abasár község polgármestere és a Magyar Patrióták Közössége kezdeményezésére – a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság javasolta a kormány számára, amely a 167/2018. (IX. 17.) számú kormányrendeletével nyilvánította azt történelmi emlékhellyé. A jogszabály szerint nemzeti emlékhely az az épített környezet vagy természeti helyszín lehet, ahol a múltban gyökerező, jövőt meghatározó, a nemzet emlékezetére méltó esemény, vagy irányadó állami döntés, intézkedés valósult meg. Több elismert szakember segítette az Abasáron folyó munkát, a Magyar Nemzeti Múzeum szakembergárdája a feltárást és a megvalósítandó terveket is felügyelte.