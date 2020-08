Jégkorszak kiállítás nyitotta meg kapuit a Bartakovics Béla Közösségi Házban az elmúlt hétvégén. Az eseményről Berecz Klárával, az intézmény szakmai vezetőjével beszélgettünk.

Ideiglenesen, augusztus 14. és szeptember 6. között az Egri Kulturális és Művészeti Központ Bartakovics Béla Közösségi Házába költözik a Magyar Természettudományi Múzeum vándorkiállítása. A több mint 200 látnivaló között vannak eredeti, a jégkorban élt állati csontok, gerinces maradványok és preparátumok. Így történhetett meg, hogy Berecz Klárával, az EKMK szakmai vezetőjével életnagyságú állatrekonstrukciók társaságában beszélgethettünk.

– Nagyon megrázott minket, hogy hosszú hónapokra be kellett zárnunk. Számos programunkat törölték, ezek után kellett valahogy felállnunk, de nem nagyon tudtuk merre van az előre. Sokat gondolkodtunk azon, hogy a járványidőszakban mit lehet csinálni, amikor bármelyik pillanatban lezárhatják az intézményt. Végül a kiállítás mellett döntöttünk, mert ezt akár szakaszosan és csoportosan is be lehet mutatni, ha azt követeli meg a helyzet – számolt be portálunknak az elmúlt hónapok nehézségeiről és a kiállítás ötletének megszületéséről Berecz Klára.

Hozzátette, hogy nyáron, amikor a városban egymást érik a szabadtéri színházi előadások és koncertek, egy más típusú program megtervezésére kellett helyezniük a hangsúlyt.

– Az újonnan felújított épület tálcán kínálta a lehetőséget. A kiállítás területileg háromszáznyolcvan négyzetmétert igényel, így a nagyterem és a színpad összenyitásával ezt meg is tudtuk valósítani. Ez az egyik legnagyobb vidéki kiállítás a Magyar Természettudományi Múzeum együttműködéseben – avatott be minket a részletekbe.

Elmondása szerint kemény munka áll a kiállítás mögött.

– A bemutatott csontvázak és egyéb látnivalók szállítása nem épp veszélymentes, ezért speciális csomagolásban érkeztek meg a megyeszékhelyre. Az sem mindegy, milyen autóval szállítják a bemutatott tárgyakat. A fővárosi múzeumból négyen érkeztek városunkba, akik segítettek berendezni a termet. Őket néhány napig vendégül láttuk Egerben – mondta.

Kérdésünkre, hogy életkorilag kik alkotják a célközönséget az alábbi választ adta Berecz Klára: „mindenkit szívesen látunk a gyermekektől az idősekig, akik nagy létszámban élnek is a lehetőséggel. Az első három napban rekordszámban látogattak el hozzánk. Tökéletes program lehet környékbeli családoknak és turistáknak is.”

A bemutató egyik különlegessége, hogy bizonyos csontokat, tárgyakat nem csak megnézni szabad, hanem megérinteni is. A látogatók felfoghatatlanul régi időkből származó emlékeket tapinthatnak meg, persze fokozott elővigyázatossággal.

Információs táblák is mesélnek nem csak az állatokról, de a különböző korszakokban jellemző növényvilágról is, ugyanakkor az intézmény szakmai vezetője hozzátette, hogy sok múlik az az érdeklődők hozzáállásán. A befogadott információ lehet, hogy még csak a kezdete egy történetnek.

– A közönség elvárásaihoz és reakcióihoz fogunk idomulni. Elképzelhető, hogy lesz majd egy felhívás, aminek a keretein belül lehet rajzolni vagy verset írni, akár slammelni a látottakról. Ez attól függ, hogy mennyire lesznek fogékonyak az emberek – vetette fel az ötletet az intézmény szakmai vezetője.

A látni- és olvasnivalók mellett fontos, hogy mondanivalója is van a nézőközönség számára, mégpedig a globális klímaváltozásról. Vajon a közelmúltunk és a jövőnk alakításában mekkora szerepet játszik az ember? Milyen hatásai voltak a legutóbbi jégkorszaknak? Mi vár ránk 100 év múlva? A kiállítás a téma körüli tévhiteket tisztázza.

Berecz Klára bevallása szerint elégedett a kiállítással és a látogatók számával is. Hangsúlyozta, hogy a hét minden napján várják az érdeklődőket, augusztus 20-án is nyitva tartanak. Azt is említette, hogy a szeptemberi tanévkezdést követően nyitva áll a kiállítás kapuja iskolás csoportok előtt is reggel 9-től délután 6 óráig szeptember első hetében.