Rekordkísérlet Egerben: több mint ezren fertőtlenítettek egyszerre kezet

Néhány hét és kiderül, meglett-e a Guinness-rekord.

Több mint ezren fertőtlenítették egyszerre a kezüket pénteken délelőtt a Markhot Ferenc Kórház udvarán, ezzel pedig hazai rekordot állítottak fel, és nagy valószínűséggel Guinness-rekordot is sikerült elérni. A programon 486 óvodás és 520 felnőtt vett részt, akik kéz alakzatban elhelyezkedve fertőtlenítették egyszerre kezüket.

Dr. Vácity József, a kórház főigazgatója elmondta, hivatalosan vasárnap ünneplik az egész világon a kézhigiéné világnapját, szerették volna ezt méltóképpen megünnepelni. Úgy döntöttek, rendhagyó módon hívják fel a figyelmet a jeles napra és kézfertőtlenítés fontosságára, egy új rekord felállításával. Hozzátette, az is fontos szempont volt, hogy a kórház munkatársainak egy új élményben legyen részük a betegek mindennapos gondozásán felül, ami meg is valósult, a dolgozók nagyon lelkesen készültek a megmérettetésre. Aláhúzta, ez lehet a kórház második Guinness-rekordja, az elsőt a tavalyi családi napjukon állították fel, amikor is 1022 adag káposztás tyúkot főztek a résztvevőknek.

A rekordkísérlethez a kórház nővérei nyújtottak segítséget, egy pódiumon bemutatták a kézfertőtlenítés helyes menetét, az udvaron felsorakozott résztvevőknek pedig egy teljes percig kellett ezt utánozni, amit lelkesen meg is tettek.

A felállított rekordot Gál Gábor, a magyarországi rekordok regisztrátora dokumentálta, aki elmondta, mivel hazánkban még soha nem próbáltak hasonló csúcsot felállítani, ezért biztos volt, hogy sikerrel zárul az esemény. Hozzátette, ahhoz, hogy a felállított csúcs Guinness-rekord lehessen, a szakemberek majd nemzetközi viszonylatban összehasonlítják a hazai eredményt, ez várhatóan néhány hétig tart. A résztvevőktől azzal búcsúzott, reméli, hogy jövőre megpróbálják megdönteni rekordjukat.

A kórház a kézhigiénés világnaphoz kapcsolódóan szakmai versenyt is rendezett dolgozói számára, az egri nagycsoportos óvodások részére pedig rajpályázatot hirdettek. A győztes gyermekek műveit az intézmény udvarán állították ki.