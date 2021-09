Rekordokat döntött a belföldi turizmus Heves megyében is

A remek nyári főszezon után a szállásadók a pandémia dacára már az utóidényre, illetve már a télre készülnek. Megkérdeztük, milyen hónapokat jósolnak.

A belföldi turizmus idén nyáron újabb rekordokat döntött, soha ennyi magyar nem nyaralt még a három nyári hónapban hazánk vidéki tájain – közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ).

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai alapján a forgalom mindhárom nyári hónapban felülmúlta a tavalyi számokat. Júniusban 66, júliusban 22, augusztusban pedig 16 százalékkal volt magasabb a vendégéjszakák száma országosan. Összességében idén nyáron 14,9 millió vendégéjszakát regisztráltak a hazai szálláshelyek, ami 25 százalékkal több, mint a tavalyi érték. Ez az előzetes várakozásokat is túlszárnyalja – tudatta Guller Zoltán, a MTÜ vezérigazgatója.

A nyárral a turizmus nem ér véget, dinamikusan emelkednek az őszi előfoglalási adatok. Ennek apropóján néztünk szét megyénk szállásadóinál arról érdeklődve, náluk miként alakul az ősz.

Az egerszalóki Saliris Resort Spa & Konferencia Hotel értékesítési és marketingvezetője szerint a főszezon jól sikerült.

– A szeptember, október és november is kimagasló számokat mutat, a szeptember pedig az utóbbi tíz év legjobbja – hangsúlyozta Répási Ferenc. Visszatértek a konferenciák és rendezvények, s már a hétköznapok is beteltek, így derűsen tekintenek a következő időszakra. Már a télre, az ünnepekre, illetve 2022-re készülnek. Bíznak abban, hogy a negyedik hullám miatt nem kell bezárásokra számítani.

Harmati Judit, a Hotel Eger & Park igazgatója lapunk érdeklődésére elmondta, a foglalási számok elérik a 2019-es adatokat. Náluk is elérkezett a konferenciák időszaka. Akad, ahol kevesebb lesz a létszám, de ő is bizakodó.

– Túl távoli időpontra még nem foglalnak az emberek, viszont vannak utolsó perces bejelentkezések. Az őszi szünetre és az októberi hosszú hétvégére is akadnak érdeklődések – tette hozzá. Kiemelte emellett, hogy a pandémia alatt a szektort sokan elhagyták, s a munkaerőt nehéz pótolni, most ez a kiemelt feladatuk.

A parádi Erzsébet Park Hotel is népszerű, ezt Szabó Alexandra marketinges erősítette meg. A főszezon náluk kiugróan jó volt, de az őszi idényre sem panaszkodnak, a szep­tember például nyolcvanszázalékos foglaltságú. Októberre s novemberre is akadnak megtelt helyek. Ők is tapasztalták azonban a vendégek óvatos foglalási szándékát.